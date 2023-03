L'ancien banquier de Goldman Sachs, Roger Ng, a été condamné à 10 ans de prison jeudi, après avoir été reconnu coupable d'avoir aidé à piller des milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB.

En avril dernier, un jury du tribunal fédéral de Brooklyn a reconnu M. Ng, ancien responsable de la banque d'investissement de Goldman en Malaisie, coupable d'avoir aidé son ancien patron, Tim Leissner, à détourner de l'argent du fonds, à blanchir le produit de ce détournement et à corrompre des fonctionnaires pour obtenir des contrats.

Les accusations portent sur quelque 6,5 milliards de dollars d'obligations que Goldman a aidé 1MDB, fondé pour financer des projets de développement en Malaisie, à vendre en 2012 et 2013.

Les procureurs américains ont déclaré que 4,5 milliards de dollars de cette somme ont été détournés par des fonctionnaires, des banquiers et leurs associés, dans l'un des plus grands scandales de l'histoire de Wall street. Les fonds ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers haut de gamme, des bijoux et des œuvres d'art, et pour financer le film hollywoodien "Le loup de Wall street", selon le ministère de la Justice.

Le scandale a également ébranlé la politique malaisienne. L'ancien Premier ministre Najib Razak purge une peine de 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable par un tribunal malaisien d'avoir reçu 10 millions de dollars d'une ancienne unité de 1MDB.

Najib a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles.

Dans un document déposé la semaine dernière, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont demandé à M. Brodie de condamner M. Ng à 15 ans de prison, le qualifiant de "banquier profondément corrompu" et faisant valoir qu'une peine sévère était nécessaire pour dissuader d'autres professionnels de la finance de corrompre des fonctionnaires afin d'obtenir des contrats.

"La corruption étrangère sape la confiance du public dans les institutions et les marchés internationaux", ont écrit les procureurs. "Elle détruit la confiance des gens dans leurs dirigeants et est profondément injuste pour tous ceux qui respectent les règles.

Dans sa propre demande de condamnation le 25 février, Ng a demandé à ne pas être condamné à une peine de prison et à être autorisé à retourner en Malaisie. Il a passé six mois dans une prison malaisienne avant de renoncer à son droit de contester l'extradition vers les États-Unis en 2018.

M. Ng avait plaidé non coupable et soutenu que les 35 millions de dollars de pots-de-vin qu'il était accusé d'avoir reçus étaient en fait le fruit d'un investissement réalisé par sa femme.

Leissner était le responsable de Goldman pour l'Asie du Sud-Est. Il a plaidé coupable et témoigné contre Ng dans le cadre d'un accord de coopération. Il n'a pas encore été condamné.

Jho Low, financier malaisien et cerveau présumé de l'opération, a été inculpé aux côtés de Ng en 2018, mais il est toujours en fuite. Des responsables malaisiens ont déclaré que Low se trouvait en Chine, ce que Pékin dément.

En octobre 2020, Goldman a accepté de payer 2,9 milliards de dollars et son unité malaisienne a plaidé coupable à une accusation de corruption.