NhTherAguix: NH TherAguix annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

28-Sep-2021 / 07:18 CET/CEST

NH TherAguix annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris Grenoble (France), le 28 septembre 2021 Augmentation de capital d'un montant d'environ 30,0 M? pouvant être porté à environ 39,7 M? en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (et sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix)

Engagements de souscription reçus à hauteur de 9,85 M? de la part d'actionnaires historiques (Bpifrance, Financière Arbevel, Supernova Invest) et du Groupe Guerbet, expert international de l'imagerie médicale

Fourchette indicative de prix de l'offre : entre 15,50 ? et 18,90 ? par action

Période de souscription : du 28 septembre 2021 au 11 octobre 2021 inclus pour l'offre à prix ouvert (à 17h aux guichets et à 20h par Internet) et jusqu'au 12 octobre 2021 à 12h00 pour le placement global

Eligible aux PEA et PEA-PME NH TherAguix, biotech française spécialisée dans le développement de nanomédicaments innovants pour le traitement des cancers par radiothérapie, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth (code ISIN : FR0013105954 - mnémonique : ALNHT). L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 27 septembre 2021 le Prospectus sous le numéro 21-416, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 10 septembre 2021 sous le numéro I. 21-048, du supplément à ce document d'enregistrement approuvé le 27 septembre 2021 sous le numéro I. 21-055 et d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération et reproduit en annexe au présent communiqué). Géraldine Le Duc, Directrice Générale de NH TherAguix déclare : « NH TherAguix a pour ambition de démontrer que son candidat médicament AGuIX(R) permet d'augmenter l'efficacité de la radiothérapie sur les tumeurs solides, tout en préservant les tissus sains environnants. C'est un nouvel espoir pour les patients atteints de cancers et notre ambition est de faire d'AGuIX(R) le nouveau standard de soins dans le traitement de certains cancers par radiothérapie. Pour cela, nous avons développé AGuIX(R) afin qu'il puisse être intégré dans tous les protocoles de soins actuels, sans modifier la prise en charge des patients. Les indications que nous visons prioritairement comptent notamment le cancer du pancréas, le glioblastome, cancer cérébral le plus fréquent chez l'adulte, et les métastases cérébrales. Ce projet d'introduction en bourse va nous permettre, d'une part, de consolider la situation financière de la Société et, d'autre part, de la doter de moyens supplémentaires en vue de poursuivre le développement du candidat médicament AGuIX, et plus spécifiquement de faire évoluer le pipeline d'essais cliniques actuel (couvrant notamment les indications du glioblastome, du pancréas et des métastases cérébrales) vers des essais d'enregistrement, dont la Société serait le promoteur. J'espère pouvoir compter sur le soutien de nombreux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, pour nous accompagner dans cette aventure humaine et entrepreneuriale. » Repousser les limites actuelles de la radiothérapie En matière de lutte contre le cancer, la radiothérapie est l'un des traitements de référence. En effet, 60% des patients atteints de cancer sont soignés par radiothérapie au cours de leur parcours de soins. Cependant, malgré les avancées technologiques et l'amélioration continue des équipements, la radiothérapie présente des limites en raison des effets néfastes qu'elle provoque sur les tissus sains à proximité de la tumeur. Ces effets secondaires limitent l'efficacité de certains traitements et rendent parfois la radiothérapie inadaptée à certaines formes de cancer. Une approche théranostique1 pour une radiothérapie de précision L'augmentation du différentiel de dose de rayons X entre la tumeur et les tissus sains environnants est désormais le vecteur d'amélioration le plus prometteur en matière de radiothérapie. Partant de ce constat, NH TherAguix a développé une approche théranostique[1] innovante en nano-médecine : AGuIX(R). Conçu pour pouvoir augmenter le différentiel de dose entre la tumeur et les tissus sains et donc pour pouvoir augmenter l'efficacité de la radiothérapie, AGuIX(R) permet en outre d'effectuer un guidage par imagerie plus précis après ciblage de la tumeur. La combinaison de ces trois propriétés (ciblage, imagerie et traitement) ouvre la voie à une nouvelle génération de radiothérapie de précision. Le premier candidat médicament « triple action » Par l'injection d'une seule dose, AGuIX(R) agit de trois manières complémentaires : Cibler : Les nanoparticules sont injectées par voie intraveineuse. Grâce à leur taille de 5 nanomètres, elles s'accumulent naturellement et exclusivement dans la tumeur par un procédé de biodistribution (effet dit EPR [2] ). Imager : Grâce à la présence d'atomes de gadolinium au sein de la structure d'AGuIX(R), la tumeur est visible avec précision sur l'imagerie par résonance magnétique avant la radiothérapie, permettant ainsi une délimitation de la tumeur en vue du calibrage de la radiothérapie. Traiter : Grâce à ses propriétés radiosensibilisantes, AGuIX(R) amplifierait l'effet des rayons dirigés contre la tumeur, par une interaction physique. En créant un différentiel de dose entre le cancer et les tissus adjacents, il rendrait la radiothérapie plus efficace. Un candidat médicament adapté au parcours de soins des patients L'injection d'AGuIX(R) par voie intraveineuse est un élément clé de son efficacité thérapeutique car elle le rend facile à utiliser par le personnel soignant. Elle ne perturbe pas le parcours de soin, et ne nécessite aucun équipement ou entrainement spécifique. Il est également possible de combiner AGuIX(R) avec l'ensemble des technologies de radiothérapie actuelles et futures. Une preuve de concept forte La première étude chez l'homme a été réalisée lors de l'essai de Phase 1b portant sur les métastases cérébrales chez 15 patients, NANORAD 1, qui a tout d'abord permis d'établir l'absence de toxicité et d'effets indésirables liés à AGuIX(R). Au-delà des paramètres de sécurité, cette étude a mis en évidence un bénéfice clinique avec une survie globale encourageante et a permis de valider le triple effet d'AGuIX(R) après injection (cibler, imager, traiter). Enfin, un effet-dose a été mis en évidence : plus la concentration en AGuIX(R) est importante dans les métastases cérébrales, plus leur taille diminue et donc meilleure est la réponse au traitement.[3] Les observations préliminaires de l'essai en cours de Phase 2 NANORAD 2, portant sur les métastases cérébrales, montrent une tolérance et une prise de contraste en parfaite cohérence avec les résultats de l'essai de Phase 1. Il semble aussi que les signaux d'activité d'AGuIX(R) déjà cités, à savoir une réponse de radiosensibilisation en relation avec une amélioration du contrôle du volume tumoral et de la survie, puissent être observés ici. Ces observations très préliminaires révèlent une tendance qu'il conviendra de confirmer ou d'infirmer en s'appuyant sur l'existence du bras contrôle et la force statistique de l'essai si elle est suffisante. Un potentiel pan-cancer déployé au travers de 8 essais cliniques de Phase 1 et 2, dont 3 sont déjà en cours de recrutement, 4 ont obtenu l'autorisation des autorités de santé et 1 est en préparation Les propriétés d'AGuIX(R) présentent un potentiel d'application "pan-cancer" : le mode d'injection par intraveineuse, combiné à la capacité d'AGuIX(R) à cibler précisément la tumeur permet de traiter des types de cancer difficilement accessibles par injection intra tumorale. A ce stade, toutes les tumeurs injectées ont pu être visualisées par IRM (49 patients). Markus Loeffler, Directeur médical de NH TherAguix, commente : « Les résultats de l'étude de Phase 1 sont très encourageants. NH TherAguix est maintenant entrée en Phase 2 avec deux essais cliniques portant sur la radiothérapie des métastases cérébrales, soit par radiothérapie du cerveau entier (NANORAD 2), soit de manière complémentaire par radiochirurgie/radiothérapie stéréotaxique (NANOBRAINMETS), et a également un essai de Phase 1 portant sur le cancer avancé du col de l'utérus (NANOCOL). Le lancement d'autres essais en Europe et aux Etats-Unis, en partenariat avec des instituts de recherche contre le cancer mondialement reconnus, est une étape stratégique très importante pour NH TherAguix. » D'ici fin 2021, la technologie AGuIX(R) devrait être déployée au travers de 7 essais cliniques de Phase 1 et 2, dont 3 sont déjà en cours de recrutement et 4 ont obtenu l'autorisation des autorités de santé : *ODD (Orphan Drug Designation) : obtention du statut de candidat médicament orphelin aux Etats-Unis, ce qui permet de prétendre à une voie d'enregistrement plus rapide (Fast Track) en cas de résultants probants. Stratégie de développement clinique La stratégie de développement clinique d'AGuIX(R) vise à exploiter son potentiel pan-cancer avec un objectif d'enregistrement aussi rapide que possible dans les cancers primaires et orphelins tels que le cancer du pancréas ou le glioblastome, pour lesquels l'arsenal thérapeutique est très limité et qui représentent une opportunité de marché importante. Pour ces indications, la Société opère en partenariat avec des instituts de renom tels que le Dana-Farber Cancer Institute à Harvard. La Société vise en parallèle un marché plus large, celui du traitement des métastases cérébrales, indication où des résultats ont déjà été acquis par la Société, dont le potentiel est important de par son incidence, et sur lequel le nombre de concurrents est limité. Enfin, la Société envisage le développement d'AGuIX(R) pour traiter d'autres indications. A ce titre, elle favorise la mise en ?uvre d'essais cliniques financés par des subventions de recherche dans le cadre de collaborations académiques, afin de lui permettre de collecter des données cliniques et scientifiques, tout en préservant ses ressources financières. Un soutien financier et industriel En 2019, la société a connu une croissance forte avec une levée de fonds de Série A de 12,3 millions d'euros auprès de fonds de capital-risque de renom (BPI Innobio2, Arbevel, Omnes et Supernova). Grace à ce financement, la Société a pu démarrer ses essais cliniques de Phase 2 et financer une mise à l'échelle de la production de son médicament expérimental, en partenariat avec Sanofi, laboratoire qui produit la nanoparticule AGuIX(R). Eligibilité de l'offre aux PEA et PEA-PME NH TherAguix annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions NH TherAguix peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Mise à disposition du Prospectus Des exemplaires du Prospectus, approuvé par l'AMF en date du 27 septembre 2021 sous le numéro 21-416, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société ainsi que sur les sites internet de l'AMF (https://www.amf-france.org) et de NH TherAguix (https://investir.nhtheraguix.com). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur le marché Euronext Growth à Paris. Facteurs de risque Les risques liés à la poursuite du bon déroulement du développement clinique d'AGuIX(R), et plus généralement les facteurs de risque auxquels la Société est exposée sont présentés au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement et à la section 3 « Facteurs de risques liés à l'Offre » de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de NH TherAguix, ainsi que sur le prix de marché des actions de NH TherAguix.

aux comptes Commissaires aux comptes PRINCIPALES MODALITES DE L'OPERATION CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPERATION Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 244.081,00 euros divisé en 6.102.025 actions de 0,04 ? de nominal chacune. CARACTERISTIQUES DE L'ACTION Libellé : NH TherAguix

Code mnémonique : ALNHT

Code ISIN : FR0013105954

Marché de cotation : Euronext Growth Paris

Classification ICB : 20103010 - Biotechnology

LEI : 9695007Z8UJ5AFRZQN66

Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX Entre 15,50 euros et 18,90 euros par action nouvelle. Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix de l'offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative. TAILLE INITIALE DE DE L'OFFRE L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché de 1.744.187 actions nouvelles à émettre, pouvant être portées à 2.005.815 actions nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et augmentées de 300.872 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, soit un maximum de 2.306.687 actions offertes en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation. MONTANT BRUT DE L'OPERATION Un montant d'environ 30 M? pouvant être porté à un montant d'environ 34,5 M? en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, et à un montant d'environ 39,7 M? en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l'Offre, soit 17,20 euros). PRODUIT NET DE L'EMISSION Un montant net d'environ 27,2 M? pouvant être porté à environ 31,4 M? en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à un montant d'environ 36,3 M? en cas d'exercice intégral à la fois de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 17,20 euros). STRUCTURE DE L'OFFRE La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »), étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant : un placement en France ; un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie ; et un placement privé aux Etats-Unis au profit d'un nombre limité de « qualified institutional buyers » tel que ce terme est défini par la règle 144A du U.S. Securities Act de 1933 (tel qu'amendé) (le « Securities Act »), dans le cadre d'une exemption aux obligations d'enregistrement prévue pour les placements privés en vertu de l'article 4(a)(2) du Securities Act.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'offre (avant exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation). ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions. Engagement de conservation des actionnaires de la Société : tous les actionnaires et porteurs de titres donnant accès au capital de la Société consentiront aux Teneurs de Livre Associés un engagement de conservation portant sur les actions détenues à la date de fixation du prix de l'Offre pour une période de 270 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles. ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION Le FPCI InnoBio 2, représenté par Bpifrance Investissement, le FCPI Arbevel Life Sciences Crossover I, représenté par Financière Arbevel et le FCPI Supernova 2, représenté par Supernova Invest, se sont engagés à placer chacun un ordre de souscription dans le livre d'ordres d'un montant maximum de 3,00 millions d'euros, 2,35 millions d'euros et 1,50 millions d'euros respectivement. En outre, Guerbet, société française experte internationale de l'imagerie médicale (diagnostique et interventionnelle) et cotée sur Euronext Paris, s'est engagée à placer un ordre de 3,00 millions d'euros dans le livre d'ordres. Ces ordres, qui représentent donc 32,8% du produit brut de l'Offre (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et en cas d'Offre souscrite à 100% et hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation), ont vocation à être servis prioritairement et en intégralité, étant précisé qu'ils pourront néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels (principalement dans l'hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre seraient très supérieures au nombre des actions nouvelles). L'investissement de Guerbet intervient alors que les deux sociétés ont commencé à discuter d'une possible collaboration sur l'intelligence artificielle au service des essais cliniques sur le pancréas et le glioblastome tel que développé par la Société. En juillet dernier, la Société et Guerbet ont ainsi soumissionné ensemble pour obtenir un financement de l'Etat (dans le cadre d'un Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC)) dans ce domaine. Indépendamment des chances (limitées) d'obtenir un tel financement, l'accord signé le 23 septembre 2021 sur l'engagement de souscription de Guerbet prévoit que les deux sociétés discuteront du champ d'une collaboration concernant la plateforme AGuIX puis négocieront de bonne foi un accord de collaboration à cet effet. CALENDRIER INDICATIF 27 septembre 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF 28 septembre 2021 Ouverture de l'offre à prix ouvert et du placement global 11 octobre 2021 Clôture de l'offre à prix ouvert à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet 12 octobre 2021 Clôture du placement global à 12 heures (heure de Paris),

Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l'offre 14 octobre 2021 Règlement-livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global 15 octobre 2021 Début des négociations sur Euronext Growth

Début de la période de stabilisation éventuelle 10 novembre 2021 Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en bourse de NH TherAguix sur : https://investir.nhtheraguix.com A propos de NH TherAguix ( www.nhtheraguix.com ) NH TherAguix est une société française de biotechnologie basée à Grenoble et créée en 2015 par deux scientifiques cofondateurs, le Pr Olivier Tillement (conseiller scientifique de NH TherAguix et directeur de l'équipe Fennec, Institut Lumière Matière, Université Lyon 1) et Géraldine Le Duc (Directrice Générale de NH TherAguix), après 10 ans de recherche préclinique. La technologie du candidat médicament AGuIX(R) est soutenue par 14 familles de brevets et plus de 70 publications scientifiques. La production d'AGuIX(R) est assurée par des partenaires tels que Sanofi et Carbogen. L'équipe est actuellement composée de 19 personnes et son conseil d'administration est présidé par Hervé Brailly (cofondateur et actuel président du conseil de surveillance d'Innate Pharma). La Société devrait se déployer d'ici fin 2021 sur 8 essais cliniques de Phase 1b et 2 dont 3 sont déjà en cours de recrutement et 7 approuvés par les autorités réglementaires, avec un focus particulier sur la neuro-oncologie (métastases cérébrales, glioblastome), les cancers du pancréas et du poumon et le cancer avancé du col de l'utérus. Contacts : Géraldine Le Duc Isabelle Dray Jean-Yves Barbara Directrice Générale et cofondatrice Relations Presse Communication financière leduc@nhtheraguix.com idray@actifin.fr jybarbara@actifin.fr Avertissement Aucune communication, ni aucune information relative à l'émission par NH TherAguix des actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Actions peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. NH TherAguix n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »). S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Actions ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans les États membres (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ou (ii) conformément aux autres dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus. Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d'« offre au public d'Actions » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les Actions à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces Actions. Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États membres. Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni, qui sont des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application du European Union (Withdrawal) Act 2018) et (i) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »), (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. NH TherAguix n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marches financiers et des marchés sur lesquels NH TherAguix est présente. En cas de surallocation, Bryan Garnier Securities (ou toute entité agissant pour son compte) en qualité d'agent de la stabilisation agissant au nom et pour le compte de l'ensemble des teneurs de livre associés, pourra, sans y être tenu, et avec la faculté d'y mettre fin à tout moment, à compter du début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth à Paris, soit, selon le calendrier indicatif, du 15 octobre 2021 jusqu'au 10 novembre 2021 (inclus), intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions NH TherAguix, dans le respect de la législation et de la règlementation applicable et notamment du règlement (UE) 596/2014 complété par le règlement délégué (EU) 2016/1052. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions NH TherAguix et sont susceptibles d'affecter leur cours. MiFID II gouvernance produits / marché cible : Conformément aux exigences en matière de gouvernance des produits prévues par : (a) la Directive 2014/65/UE concernant les marches d'instruments financiers, telle que modifiée (« MiFID II ») ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 complétant la directive MiFID II ; et (c) des mesures de transposition locales, l'évaluation du marché cible relatif aux actions offertes dans le cadre de l'Offre (les « Actions Offertes ») a conduit à la conclusion suivante: (i) le marché cible des Actions Offertes est constitué de contreparties éligibles, de clients professionnels et de clients de détails, tels que définis dans la directive MiFID II ; et (ii) tous les canaux de distribution des Actions Offertes sont appropriés (l'« Evaluation du Marché Cible »). Toute personne qui par la suite propose, commercialise ou recommande les Actions Offertes (un « distributeur ») devra tenir compte de l'Evaluation du Marche Cible réalisée par les producteurs ; toutefois, un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible relatif aux Actions Offertes (en adoptant ou en affinant l'Evaluation du Marche Cible réalisée par les producteurs) et de déterminer les canaux de distribution appropries. L'Evaluation du Marché Cible est réalisée aux seules fins du processus d'approbation du produit par le producteur et ne constitue ni une évaluation pour un client donné de la pertinence ou de l'adéquation aux fins de MiFID II ni une recommandation d'investir, d'acheter ou de prendre toute autre mesure à l'égard des Actions Offertes. Nonobstant l'Evaluation du Marché Cible, l'attention des distributeurs est attirée sur le fait que : le prix des Actions Offertes pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions Offertes n'offrent aucun revenu garanti ni aucune garantie en capital ; et qu'un investissement dans les Actions Offertes n'est adapté que pour des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une garantie en capital, et sont capables (seuls ou avec l'aide d'un conseiller financier ou autre) d'évaluer les avantages et les risques d'un tel investissement et disposent de ressources suffisantes pour supporter les pertes qui pourraient en résulter. 