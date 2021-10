Niagara Falls Community Health Centre et Green Shield Canada s'associent pour créer un programme novateur de santé publique dentaire

Niagara, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 octobre 2021) - Niagara Falls Community Health Centre (NFCHC, ou Centre de santé communautaire de Niagara Falls) et Green Shield Canada (GSC) s'associent pour créer Green Door Oral Health Fund (fonds pour la santé buccodentaire d'Accès Green) - un programme de santé publique dentaire novateur - qui offrira l'accès aux soins dentaires dans toute la région pour les patients admissibles, le tout sans frais.

L'équipe du Projet accès Green de GSC s'est engagée à verser 880 000 $ (par le biais d'un don annuel de 220 000 $ pendant quatre années consécutives) pour permettre au NFCHC d'offrir des soins gratuits à des centaines d'adultes admissibles à faible revenu de la région de Niagara qui sont actuellement incapables d'accéder à des soins dentaires réguliers par le biais d'une assurance-maladie privée ou d'une forme quelconque d'aide sociale.

Ce partenariat a contribué à financer la mise en place des bureaux dentaires de la clinique, qui permettront d'offrir des soins dentaires d'urgence. Il aidera également à financer des soins préventifs permanents pour environ 300 patients par l'intermédiaire du fonds pour la santé buccodentaire Accès Green chaque année.

GSC : combler l'écart en soins de santé buccodentaire dans la région de Niagara

« Trop d'adultes dans la région de Niagara ne sont pas admissibles aux programmes publics et ne disposent pas d'une assurance pour les soins dentaires. Il s'agit d'un problème de santé critique puisque les données probantes démontrent clairement que l'accès régulier aux soins buccodentaires contribue au bien-être à long terme », explique Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. « Nous espérons que le fonds pour la santé buccodentaire Accès Green commencera à combler cet écart dans la région de Niagara et ouvrira la voie à de futurs partenariats de santé publique », ajoute-t-il.

Contribuer à la promotion de sourires en santé dans la région de Niagara

« Le fonds pour la santé buccodentaire Accès Green est une nouvelle façon passionnante de collaborer et de faire une réelle différence pour les résidents de Niagara », explique Laura Blundell, directrice générale du NFCHC. « L'amélioration de l'accès aux soins dentaires est un service indispensable qui pourrait profiter à de nombreuses personnes dans notre collectivité », affirme Mme Blundell, ajoutant que NFCHC accepte déjà les demandes pour le nouveau programme. Pour obtenir de plus amples renseignements, les résidents locaux peuvent se rendre en ligne ou communiquer avec la Clinique dentaire du Projet accès Green au 905 356-2288.

Recherche sur les effets de l'accès aux soins de santé buccodentaire dans la région de Niagara

Le programme du fonds pour la santé buccodentaire Accès Green est affilié au Projet accès Green de GSC, le plus important programme de santé publique de l'histoire du Canada, annoncé en novembre 2020 en collaboration avec une équipe multidisciplinaire de chercheurs de l'Université de Toronto qui étudient les effets à long terme de l'accès à des soins buccodentaires de qualité. Au cours des quatre prochaines années, l'équipe de recherche de l'Université de Toronto transmettra ses conclusions aux responsables de la santé à l'échelle communautaire et nationale.

Célébrer le partenariat communautaire

Afin de souligner ce partenariat, l'équipe du Projet accès Green a commandé une peinture murale qui a été dévoilée sur place au NFCHC. La fresque a été créée par la peintre muraliste Julianna Restrepo, basée à Waterloo, et la société de création Jacknife Design.





À PROPOS DU PROJET ACCÈS GREEN

Le Projet accès Green a pour mission de remédier aux lacunes de notre système de santé en aidant les Canadiens à accéder aux soins de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Lancé par GSC en 2020, le Projet accès Green s'associe à des établissements universitaires et à des fournisseurs de soins de santé communautaires pour fournir des soins gratuits à ceux qui en ont besoin et financer des recherches clés qui nous aideront à changer le système de santé - pour de bon. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur et plus sain pour tous. Joignez-vous à nous. Rendez-vous à greendoorproject.ca pour plus de renseignements.

À PROPOS DU NIAGARA FALLS COMMUNITY HEALTH CENTRE (NFCHC)

NFCHC est un centre de santé multiservice à but non lucratif et géré par la communauté, qui fournit des soins de santé primaires ainsi que des services de promotion de la santé et de développement communautaire, le tout sous un même toit et sans frais. NFCHC répond aux besoins en santé des patients et de leurs familles, ainsi qu'aux préoccupations de la communauté. Nous nous engageons à fournir des services accessibles, à renforcer l'autonomie des personnes et des communautés, à intégrer les services, à prévenir les maladies et à fournir des soins complets aux clients. Rendez-vous à www.nfchc.ca pour plus de renseignements.

À PROPOS DE GREEN SHIELD CANADA (GSC)

GSC est le quatrième plus important gestionnaire de régime de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, les régimes de garanties collectifs et individuels de GSC couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services de gestion et d'administration des garanties. Grâce à des stratégies durables axées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de participants dans tout le pays. Greenshield.ca

