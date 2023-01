Nicaragua-Deux Françaises condamnées à huit ans de prison-ONG

MANAGUA, 27 janvier (Reuters) - Deux ressortissantes françaises ont été condamnées jeudi à huit ans de prison par un tribunal du Nicaragua, a annoncé une organisation de défense des droits de l'homme.

L'épouse et la fille du chef d'opposition en exil Javier Alvarez, Jeannine Horvilleur et Ana Alvarez, ont été arrêtées en septembre dernier et accusées de conspiration et d'atteinte à l'intégrité de la nation.

"Nous rejetons les actes du régime et du système judiciaire", a écrit le Centre nicaraguayen pour les droits de l'homme dans un communiqué.

"Nous demandons leur libération immédiate car elles sont innocentes", était-il ajouté.

Le gouvernement du Nicaragua n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Javier Alvarez, qui se trouve au Costa Rica, a déclaré à Reuters que le gouvernement nicaraguayen visait ses proches afin d'exercer une vengeance contre lui. (Reportage Ismael Lopez; version française Camille Raynaud)