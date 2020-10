Nicaragua: le Conseil renouvelle le régime de sanctions de l'UE pour une période d'un an

Le Conseil a aujourd'hui prorogé d'un an, soit jusqu'au 15 octobre 2021, le cadre actuel permettant d'imposer des mesures restrictives ciblées en raison de la situation au Nicaragua.

Le régime de sanctions a été instauré en octobre 2019 après que le Conseil eut exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à la détérioration de la situation politique et sociale au Nicaragua, et condamné fermement la répression exercée depuis avril 2018 à l'encontre d'opposants politiques, de manifestants, de médias indépendants et de la société civile.

Le cadre actuel prévoit la possibilité d'imposer des sanctions ciblées et individuelles à l'encontre de personnes et d'entités responsables de violations des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Nicaragua, ainsi que de personnes et d'entités dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie et à l'état de droit au Nicaragua.

Les sanctions consistent en une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE ainsi qu'un gel des avoirs pour les personnes et pour les entités. En outre, il est interdit aux personnes et aux entités de l'UE de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste.

Depuis l'introduction de ce cadre, six personnes ont fait l'objet de sanctions.

L'UE demeure extrêmement préoccupée par la détérioration de la démocratie et des droits de l'homme actuellement observée au Nicaragua. La répression exercée par les forces de sécurité et des groupes armés progouvernementaux doit cesser.

L'UE attend du gouvernement du Nicaragua qu'il respecte dans leur intégralité les engagements pris dans le cadre des accords qu'il a conclus avec l'opposition en mars 2019. Il est notamment question du rétablissement des droits et garanties civils et politiques, de la libération des derniers prisonniers politiques et de la levée de toutes les accusations portées contre eux, du retour des organismes internationaux de défense des droits de l'homme au Nicaragua et d'un accord sur les réformes électorales et institutionnelles entre le gouvernement et l'opposition - y compris les partis politiques et les membres actuels de la Coalition nationale - dans le but de garantir des élections crédibles, inclusives et transparentes en 2021.

L'UE réaffirme sa détermination à aider le peuple nicaraguayen, notamment en contribuant au renforcement de l'état de droit et en soutenant le développement économique et social en faveur des personnes les plus vulnérables.