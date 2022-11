Nice résiste à Cologne et file en 8e

Un final haletant. Nice a tenu en fin de match pour obtenir le point du nul sur la pelouse de Cologne jeudi soir lors de la dernière journée de la phase de groupe de Ligue Europa Conférence (2-2). La partie avait parfaitement commencé pour les Aiglons avec des réalisations de Gaëtan Laborde et Bilal Brahimi en première période. Les Allemands se sont réveillés dans le deuxième acte et Huseinbasic a réduit l'écart, avant que Ondrej Duda ne vienne inscrire le but égalisateur à l'heure de jeu. S'en est suivi 30 minutes de domination des Colonais sans parvenir à inscrire le troisième but, synonyme de qualification au détriment des Niçois. Ce match nul permet à l'équipe de Lucien Favre de se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Le Partizan Belgrade n'ayant pas réussi à gagner face à Slovacko (1-1), le Gym s'empare de la première place du groupe et rallie les 8es de finale

par Matthieu Cointe (iDalgo)