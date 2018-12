Nick Ayers ne remplacera pas John Kelly à la Maison blanche

(Actualisé avec tweet de Trump §§7-8)

WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Nick Ayers, que Donald Trump souhaitait nommer secrétaire général de la Maison blanche en remplacement de John Kelly, n'occupera pas ce poste, a-t-on appris dimanche de deux sources au fait du dossier.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le représentant républicain Mark Meadows, qui préside le cercle conservateur du Freedom Caucus, sont des candidats possibles, dit-on de source informée.

Nick Ayers, 36 ans, directeur de cabinet du vice-président Mike Pence, était en discussions depuis plusieurs mois pour occuper le poste.

Selon une source informée, Trump aurait demandé à Ayers de s'engager avec lui pour deux ans. Mais ce dernier, père de triplés en bas âge, ne pouvait pas s'engager que jusqu'au printemps 2019, avait dit samedi un responsable de la Maison blanche.

Nick Ayers a déclaré dimanche qu'il allait bientôt quitter la Maison blanche, apparemment pour retourner en Géorgie, d'où il est originaire.

"Je vais partir à la fin de l'année mais je travaillerai avec les équipes #MAGA (Make America Great Again, le slogan de Trump, NDLR), pour faire avancer les choses", écrit-il sur Twitter.

Le président américain a confirmé plus tard sur Twitter que Nick Ayers n'occuperait pas cette fonction.

"Je suis en train de faire passer des entretiens à des gens vraiment formidables pour le poste de secrétaire général de la Maison blanche. Les médias de Fake News ont assuré qu'il s'agissait de Nick Ayers, une personne géniale qui fera toujours partie de notre programme #MAGA", écrit-il, ajoutant qu'il prendrait une décision prochainement.

Donald Trump n'a pas donné d'explication au départ de John Kelly, annoncé samedi, mais il se disait depuis un moment que l'ancien général du Corps des marines, appelé à la Maison blanche à l'été 2017 pour y remettre de l'ordre, n'avait plus les faveurs du président américain. (Roberta Rampton et Steve Holland; Tangi Salaün et Arthur Connan pour le service français)