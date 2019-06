Nick Ring revient chez Columbia Threadneedle en tant que directeur régional

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Columbia Threadneedle Investments a nommé Nick Ring au poste de Chief Executive Officer (CEO) pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMOA). Nick Ring intègre également l'équipe de direction exécutive d'Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle est le groupe international de gestion d'actifs d'Ameriprise Financial. Nick Ring entrera dans ses fonctions le 23 septembre 2019, et rapportera à Ted Truscott, CEO mondial de Columbia Threadneedle.Nick Ring rejoint Columbia Threadneedle après avoir occupé le poste de Global Head of Distribution chez Jupiter Asset Management.Avant son entrée en fonction chez Jupiter, il a occupé durant sept années plusieurs postes de direction dans les domaines des produits et de la distribution au sein de Columbia Threadneedle (et de son prédécesseur Threadneedle Investments, à partir de 2008).Auparavant, il a travaillé chez Northern Trust, KPMG, Gartmore Investment Management et Prudential.