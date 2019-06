Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'EFAMA, l’association européenne représentative de la gestion d’actifs, a élu Nicolas Calcoen, Directeur Finances, Stratégie et Affaires Publiques d’Amundi au poste de président. Myriam Vanneste, Global Head of Product Management of Candriam et Jarkko Syyrilä, Head of Public Affairs at Nordea Asset and Wealth Management en sont les nouveaux vice-présidents.