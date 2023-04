La société NielsenIQ, détenue par Advent, a déclaré qu'elle avait notifié à la Commission européenne qu'elle retirait sa demande d'acquisition de la société allemande d'études de marché GfK, ajoutant qu'un nouveau plan de rapprochement serait soumis "dès que possible".

Au cours des discussions en cours, la Commission a clairement indiqué que l'approbation était possible à condition que certaines mesures correctives soient créées dans le cadre de cette combinaison", a déclaré NielsenIQ dans un communiqué, ajoutant que "malheureusement, en raison de la compression des délais, la Commission n'a pas été en mesure d'approuver l'acquisition de GfK :

"Malheureusement, en raison du temps utile pour tester tous les remèdes proposés, les parties, en consultation avec la Commission, ont déterminé que le meilleur plan d'action est de déposer à nouveau une demande d'approbation dans les semaines à venir."

Des personnes au fait du dossier avaient déclaré à Reuters en début de semaine que le rapprochement était susceptible de faire l'objet d'une enquête antitrust à grande échelle de la part de l'UE, les régulateurs exigeant des ventes d'actifs en échange de l'autorisation de l'opération.

La société de capital-investissement Advent International a annoncé l'opération visant à créer un fournisseur de premier plan de données sur la vente au détail et la mesure de la consommation en juillet de l'année dernière.

"Notre engagement dans ce rapprochement est inébranlable", a déclaré NielsenIQ vendredi.

NielsenIQ est présent sur plus de 90 marchés, couvrant plus de 90 % de la population mondiale, tandis que GfK est le leader des études de marché sur les technologies et les biens durables dans 67 pays.