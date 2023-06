NielsenIQ, qui appartient à Advent, a proposé des mesures correctives pour tenter de répondre aux préoccupations de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante concernant sa fusion avec son homologue allemand GfK, selon une déclaration de la Commission européenne.

La société américaine d'études de marché a proposé son offre à l'autorité européenne de la concurrence le 7 juin.

NielsenIQ, qui est présent sur plus de 90 marchés couvrant plus de 90% de la population mondiale, a proposé de vendre l'activité de panel de consommateurs de GfK, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe du dossier.

Le panel de consommateurs de GfK couvre 122 500 ménages et 1 800 détaillants, et ses données montrent des modèles, des tendances et des prédictions.

La Commission, qui a prolongé sa décision sur l'opération jusqu'au 4 juillet, devrait demander l'avis des clients et des concurrents avant de décider si elle accepte la proposition de NielsenIQ, si elle exige davantage ou si elle ouvre une enquête à grande échelle.