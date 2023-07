par Moussa Aksar et Boureima Balima

NIAMEY, 27 juillet (Reuters) - Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été destitué, a annoncé tard mercredi soir un groupe de soldats à l'antenne de la télévision publique nigérienne.

Le colonel Amadou Abdramane, entouré de neuf officiers et lisant un communiqué, a déclaré que les forces de défense et de sécurité avaient décidé de "mettre fin au régime que vous connaissez en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance".

Amadou Abdramane a ajouté que les frontières avaient été fermées, qu'un couvre-feu avait été décrété et que les institutions avaient été suspendues.

Les soldats ont également mis en garde contre toute intervention étrangère.

Mohamed Bazoum était retenu mercredi dans son palais présidentiel de la capitale du Niger, Niamey, par des membres de la garde présidentielle, selon une source sécuritaire. (Reportage Moussa Aksar, Boureima Balima et Abdel-Kader Mazou, avec la contribution de Edward McAllister à Dakar, Felix Onuah à Abuja et Andrew Gray à Bruxelles, rédigé par Sofia Christensen, Nellie Peyton et Bate Felix; version française Camille Raynaud)