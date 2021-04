Niger-Ouhoumoudou Mahamadou nommé Premier ministre

NIAMEY, 3 avril (Reuters) - Le président nouvellement élu du Niger, Mohamed Bazoum, a nommé l'ancien ministre Ouhoumoudou Mahamadou au poste de Premier ministre, selon un décret lu à la télévision nationale samedi.

Ouhoumoudou Mahamadou était jusqu'à récemment le chef de cabinet du précédent président, Mahamadou Issoufou.

Ouhoumoudou Mahamadou, âgé de 69 ans, a occupé pour la première fois un poste ministériel en 1991 en tant que ministre des Mines et de l'énergie. Il a été ministre des Finances entre 2011 et 2012, et a été nommé chef de cabinet en 2015.

Mohamed Bazoum a prêté serment vendredi lors de la première transition démocratique du pouvoir au Niger depuis l'indépendance en 1960, après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle en février. (Boureima Balima et Bate Felix; version française Camille Raynaud)