Nigeria-Bola Tinubu déclaré président élu

ABUJA, 1er mars (Reuters) - La commission électorale du Nigeria a déclaré mercredi Bola Tinubu, candidat du Congrès des progressistes au pouvoir, président élu.

Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari, qui quitte ses fonctions à la tête de l'Etat après deux mandats consécutifs de quatre ans, le maximum autorisé par la Constitution.

L'ancien gouverneur de Lagos, qui est âgé de 70 ans, a rassemblé 8,79 millions de votes, devant ses rivaux Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire, qui a rassemblé 6,98 millions de votes et Peter Obi, du plus modeste parti travailliste, qui a remporté 6,1 millions de votes. (Reportage Hamza Ibrahim à Kano, Felix Onuah et Camillus Eboh à Abuja, Anamesere Igboeroteonwu à Onitsha et MacDonald Dzirutwe et James Oatway à Lagos, rédigé par Tim Cocks; version française Camille Raynaud)