Nigeria-Bola Tinubu déclaré président élu

ABUJA, 1er mars (Reuters) - La commission électorale du Nigeria a déclaré mercredi Bola Tinubu, candidat du Congrès des progressistes au pouvoir, président élu.

Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari, qui quitte ses fonctions à la tête de l'Etat après deux mandats consécutifs de quatre ans, le maximum autorisé par la Constitution.

L'ancien gouverneur de Lagos, qui est âgé de 70 ans, a rassemblé, selon la commission électorale, 8,79 millions de votes.

Il devance ainsi ses rivaux Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire, qui a rassemblé 6,98 millions de votes, et Peter Obi, du parti travailliste, qui a remporté 6,1 millions de votes.

Les partis d'opposition ont rejeté le résultat de l'élection, estimant que le scrutin avait été compliqué par des problèmes techniques et appelant le président de la commission électorale à démissionner.

"Les résultats annoncés ont été retouchés et manipulés et ne reflètent pas les souhaits formulés par les Nigérians dans les urnes", ont estimé le Parti démocratique populaire, le parti travailliste et de plus petits partis dans un communiqué conjoint.

La commission électorale a rejeté ces accusations et s'est engagé à publier les résultats de chaque bureau de vote sur son site internet une fois qu'ils auraient été entrés dans ses serveurs. (Reportage Hamza Ibrahim à Kano, Felix Onuah et Camillus Eboh à Abuja, Anamesere Igboeroteonwu à Onitsha et MacDonald Dzirutwe et James Oatway à Lagos, rédigé par Tim Cocks; version française Camille Raynaud)