Nigeria-Des hommes armés tuent 36 personnes dans deux attaques

ABUJA, 24 février (Reuters) - Des hommes armés non identifiés ont tué 36 personnes lors de deux attaques dans le nord du Nigeria mercredi, d'après des représentants officiels et des membres de la population.

Ces attaques se sont déroulées dans les dernières 48 heures dans les Etats de Kaduna et Katsina et ont fait plusieurs blessés. Les assaillants ont incendié des maisons, forçant les populations à se déplacer.

La semaine dernière, des hommes armés non identifiés ont attaqué un établissement secondaire dans l'État du Niger, au Nigeria, et ont enlevé 27 étudiants, employés et membres de leurs familles. (Bureau de Maiduguri, Garba Muhammad et Chijioke Ohuocha; version française Camille Raynaud)