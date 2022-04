YENAGAO, Nigeria, 23 avril (Reuters) - Une explosion dans une raffinerie de pétrole illégale dans l'Etat de Rivers, dans le sud du Nigeria, a fait plus de 100 morts, ont annoncé samedi un responsable gouvernemental et l'Organisation non gouvernementale Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC). (Reportage Tife Owolabi à Yenagoa, rédigé par Julia Payne; version française Camille Raynaud)