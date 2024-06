LAGOS/ABUJA, 4 juin (Reuters) - Les principaux syndicats du Nigeria ont suspendu mardi leur grève illimitée pour une semaine afin de poursuivre les négociations avec le gouvernement sur un nouveau salaire minimum.

Les deux principales fédérations syndicales du Nigeria, le Nigerian Labour Congress (NLC) et le Trade Union Congress (TUC), ont coupé le réseau électrique et perturbé le trafic aérien dans tout le pays lundi, en entamant une grève illimitée pour protester contre l'incapacité du gouvernement à convenir d'un nouveau salaire minimum.

Des discussions ont eu lieu lundi en fin de journée entre les syndicats et le gouvernement qui s'est dit ouvert à une augmentation du salaire minimum mensuel au-dessus du montant de 60.000 nairas (36,97 euros) qu'il avait proposé. Aucun nouveau montant n'a encore été annoncé pour le moment.

"Après une réunion extraordinaire aujourd'hui, il a été décidé de suspendre la grève pour la semaine à venir et de poursuivre les négociations avec le gouvernement sur le salaire minimum", a déclaré le président du TUC, Festus Osifo.

Les dirigeants syndicaux ont rencontré leurs adhérents mardi et Festus Osifo a indiqué aux journalistes que le gouvernement s'était vu accorder un délai de "grâce" d'une semaine pour parvenir à un salaire minimum acceptable.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président Bola Tinubu a lancé les réformes les plus audacieuses du Nigeria, poussant l'inflation à son plus haut niveau depuis près de 30 ans dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Il a notamment subi d'intenses pressions pour revenir sur sa décision de supprimer une subvention populaire sur l'essence qui avait permis de maintenir les prix du carburant à un niveau bas, mais qui pesait lourdement sur les finances de l'État.

Plus tôt, le chef du syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz naturel du Nigeria (NUPENG) a déclaré qu'il attendait de connaître l'issue des négociations entre le gouvernement et les syndicats mardi avant de rappeler ou non les travailleurs des plateformes offshore.

Le NUPENG représente les travailleurs des secteurs du pétrole et du gaz, y compris ceux travaillant sur les plateformes pétrolières, les conducteurs de camions-citernes et les pompistes. Le mouvement de grève est suivi de près par les marchés pétroliers et pourrait conduire à une escalade significative du conflit entre les syndicats et le gouvernement.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, dépend du pétrole et du gaz qui représentent environ 90% de ses recettes en devises étrangères et près de la moitié de son budget. (Reportage Isaac Anyaogu à Lagos et Felix Onuah à Abuja; Rédigé par Chijioke Ohuocha; Version française Mathias de Rozario, édité par Blandine Hénault)