Nigeria-Une attaque dans le nord du pays fait au moins 10 morts-sces

MAIDUGURI/ABUJA, 4 mai (Reuters) - Plus d'une dizaine de personnes, dont sept soldats, ont été tuées par des combattants islamistes lors d'une attaque dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris de quatre sources sécuritaires.

Les assaillants sont arrivés dimanche matin à bord de motos dans la communauté Ajiri, dans la province de Borno, où ils ont tué un officier de l'armée et six soldats, ont déclaré les sources. Ils ont aussi tué six civils, incendié des habitations et emporté des objets de valeur, ont-elles ajouté.

Dans un communiqué, l'armée nigériane a indiqué que ses soldats avaient repoussé l'attaque mais que les insurgés ont abattu certains habitants et deux membres du personnel militaire.

Les attaques de ce type se sont multipliées dans la région ces derniers mois, avec des dizaines de soldats tués et des milliers de personnes déplacées. (Bureau de Maiduguri, Camillus Eboh à Abuja; version française Jean Terzian)