Nike dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à la demande en Amérique du Nord

Les actions du plus grand fabricant de vêtements de sport au monde ont augmenté de 4,4 % à 136 $ dans des échanges prolongés.

Les vêtements de sport et décontractés sont devenus une partie plus intrinsèque de la mode quotidienne depuis le début de la pandémie, les gens délaissant les tenues de bureau pour les pantalons de survêtement et les joggeurs, ce qui a stimulé les ventes de Nike et de ses rivaux comme Under Armour et Adidas.

Les ventes de Nike en Amérique du Nord, son plus grand marché, ont bondi de 9 % au troisième trimestre de la société, également stimulées par le retour des sports scolaires et les augmentations de prix.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 5 % pour atteindre 10,87 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 28 février, alors que les analystes avaient prévu 10,59 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.