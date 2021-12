Nike rachète le fabricant de chaussures de sport virtuelles RTKFT dans le cadre de son projet de métavers.

Nike Inc. a annoncé lundi qu'il avait racheté l'entreprise de baskets virtuelles RTFKT pour un montant non divulgué, le géant des vêtements de sport cherchant ainsi à étendre rapidement son empreinte dans le "métavers", qui connaît une croissance rapide.

Le mois dernier, Nike est devenu l'une des premières grandes marques à entrer dans le monde virtuel partagé qui a gagné en importance après que Facebook Inc se soit récemment rebaptisé Meta Platforms Inc.

Dans ces environnements basés sur la blockchain, les utilisateurs peuvent acheter des terrains virtuels et d'autres actifs numériques tels que des vêtements pour les avatars sous la forme d'un actif cryptographique appelé jeton non fongible (NFT).

Formée en 2020 par Benoit Pagotto, Chris Le et Steven Vasilev, RTFKT fabrique également des objets de collection et des mèmes NFT, selon son site web.

"Cette acquisition est une nouvelle étape qui accélère la transformation numérique de Nike et nous permet de servir les athlètes et les créateurs à l'intersection du sport, de la créativité, du jeu et de la culture", a déclaré John Donahoe, directeur général de Nike, dans un communiqué. (Reportage de Praveen Paramasivam à Bengaluru)