La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, pénalisée par les effets défavorables de la hausse du yen pour les exportateurs et des résultats d'entreprises jugés décevants.

La banque Mitsubishi UFJ Financial Group a notamment annoncé une diminution de moitié de son bénéfice net.L'indice Nikkei a perdu 0,26% à 22.514,85 points et le Topix, plus large, a cédé 0,06% à 1.554,39 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

