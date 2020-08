La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, pénalisée par des résultats d'entreprises jugés décevants et la vigilance des investisseurs avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.L'indice Nikkei a perdu 0,39% à 22.329,94 points et le Topix, plus large, a cédé 0,21% à 1.546,70 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)