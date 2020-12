(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini vendredi en baisse modérée, les incertitudes sur le Brexit et sur la relance budgétaire aux Etats-Unis ainsi que la flambée des cas de COVID-19 dans le pays ayant sapé l'appétit des investisseurs pour le risque. L'indice Nikkei a perdu 0,39% à 26.652,52 points et le Topix, plus large, a pris 0,33% à 1,782.00 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)