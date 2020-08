La Bourse de Tokyo a fini mercredi en hausse modérée au lendemain des records battus à Wall Street par le S&P-500 et le Nasdaq.L'indice Nikkei a gagné 0,26% à 23.110,61 points et le Topix, plus large, a pris 0,18% à 1.613,73 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)