La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, tirée par la bonne performance de Wall Street vendredi et un repli du yen qui favorise les valeurs tournées vers l'export.L'indice Nikkei a gagné 2,24% à 22.195,38 points et le Topix, plus large, a pris 1,74% à 1.522,05 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

