Nikki Haley, la dernière rivale de Donald Trump pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle, devrait remporter la primaire du Nevada mardi, mais cette victoire sera vaine car M. Trump obtiendra tous les délégués de l'État lors d'une compétition distincte jeudi.

Le président Joe Biden devrait facilement remporter la primaire démocrate de mardi, après avoir dominé la première course à l'investiture de son parti, en Caroline du Sud, samedi.

Pour les électeurs républicains du Nevada, seule l'ancienne ambassadrice des Nations unies, Mme Haley, figure parmi les principaux candidats. Elle est donc pratiquement assurée de gagner, mais cela ne signifie pas grand-chose.

En effet, seuls les candidats participant à un caucus républicain distinct jeudi pourront concourir pour les 26 délégués de l'État à la convention nationale républicaine en juillet, lorsque le parti désignera officiellement son candidat.

Le caucus rival est organisé par le parti de l'État favorable à Trump, et seul Trump figure sur le bulletin de vote, ce qui lui garantit très certainement la victoire jeudi et l'obtention de tous les délégués de l'État.

Les électeurs peuvent participer à la fois aux primaires républicaines de mardi et au caucus républicain de jeudi.

Pour la primaire républicaine de mardi, il existe une option "aucun des choix ci-dessus". Joe Lombardo, gouverneur républicain de l'État et partisan de M. Trump, a déclaré qu'il voterait "aucune de ces options" mardi et qu'il participerait au caucus pour M. Trump jeudi, ce qui signifie que le principal "adversaire" de Mme Haley mardi sera probablement des partisans de M. Trump qui auront coché "aucune de ces options" sur leur bulletin de vote des primaires.

Les bulletins de vote républicains concurrents sont le résultat d'un conflit entre le parti républicain de l'État - dirigé par des alliés de M. Trump - et une loi de l'État de 2021 qui impose l'organisation d'une primaire.

Les caucus d'investiture pour les élections présidentielles sont organisés par les partis politiques des États, et non par l'État, et le parti républicain du Nevada, favorable à M. Trump, a décidé de s'en tenir à un caucus le 8 février. Les dirigeants du parti ont estimé qu'un caucus aiderait M. Trump, en raison de la supériorité de son jeu de terrain dans l'État.

Lors d'une visite dans le Nevada la semaine dernière, M. Trump a exhorté les électeurs à ignorer les primaires de mardi et à ne voter que lors du caucus de jeudi.

M. Trump est sur le point d'obtenir l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle après ses victoires successives dans l'Iowa et le New Hampshire, et M. Biden et lui ont l'un pour l'autre en vue d'une probable revanche lors des élections générales de novembre.

Mme Haley s'engage à rester dans la course à l'investiture républicaine jusqu'à une éventuelle dernière bataille dans son État d'origine, la Caroline du Sud, le 24 février, mais elle n'a pas de voie toute tracée vers l'investiture. Selon les sondages, elle est loin derrière Trump en Caroline du Sud.

M. Biden a fait campagne dans le Nevada dimanche et lundi. Il figurera sur le bulletin de vote aux côtés de l'auteure de livres de développement personnel Marianne Williamson et d'autres candidats démocrates moins connus. Le représentant américain Dean Phillips, du Minnesota, n'a pas respecté la date limite de dépôt des candidatures et ne figurera pas sur le bulletin de vote.

Bien que les nominations au Nevada semblent acquises d'avance, cet État sera un champ de bataille très disputé, car sa population peut basculer vers l'un ou l'autre parti et jouer un rôle décisif dans l'élection présidentielle de novembre.

En 2020, M. Biden a battu M. Trump de justesse dans le Nevada, avec 2,4 points de pourcentage. Les sondages d'opinion montrent qu'un nouveau match entre M. Biden et M. Trump dans cet État sera probablement serré.

Environ 30 % de la population du Nevada se décrit comme latino ou hispanique d'après le recensement américain, et les républicains font des percées auprès de ces électeurs à l'échelle nationale.

Le Nevada compte également de nombreux électeurs potentiels : 768 000 personnes sont inscrites comme "non partisanes", soit plus que celles inscrites comme démocrates ou républicaines, selon les derniers chiffres de l'État.