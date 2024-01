L'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley fera campagne dans le New Hampshire lundi dans l'espoir de freiner la marche de Donald Trump vers l'investiture républicaine pour la présidentielle en remportant une victoire inattendue lors du scrutin de mardi dans cet État.

Huit jours après la victoire record de Donald Trump dans l'Iowa, l'ancien président entend porter un coup fatal à la campagne naissante de Nikki Haley en remportant une nouvelle victoire éclatante.

La course s'est transformée en une bataille en tête-à-tête dimanche, lorsque le gouverneur de Floride Ron DeSantis a mis fin à sa campagne en difficulté, plusieurs mois après que M. Haley et lui eurent jonglé pour émerger comme la principale alternative à M. Trump.

Pour Mme Haley, le New Hampshire représente peut-être sa dernière chance de démontrer que la base républicaine est prête à considérer quelqu'un d'autre que M. Trump, qui a conservé son emprise sur les fidèles du parti malgré les 91 chefs d'accusation dont il fait l'objet. Il a plaidé non coupable pour chaque crime et s'est dit victime de persécutions politiques.

Le grand nombre d'électeurs indépendants de l'État, qui sont autorisés à voter lors de l'élection de mardi, fait du New Hampshire un terrain plus accueillant pour Mme Haley que l'Iowa, plus conservateur.

Malgré cela, M. Trump détient une avance à deux chiffres dans la plupart des sondages publics à l'échelle de l'État. Alors que M. DeSantis n'avait qu'environ 6 % de soutien, il a soutenu M. Trump en quittant la course dimanche, et ses partisans sont plus susceptibles de transférer leur allégeance à M. Trump, selon les instituts de sondage.

Une victoire de Mme Haley pourrait donner à sa campagne l'élan - et la collecte de fonds - dont elle a besoin avant la prochaine course à l'investiture qui aura lieu le 24 février en Caroline du Sud, où elle a exercé deux mandats en tant que gouverneure. Une victoire de M. Trump, quant à elle, renforcerait l'impression d'inéluctabilité qu'il a cherché à créer autour de sa candidature.

Le vainqueur de la course à l'investiture républicaine de cette année affrontera le président Joe Biden, candidat démocrate présumé, lors de l'élection générale de novembre.

Pendant que les rivaux républicains feront campagne dans le New Hampshire, M. Biden et la vice-présidente Kamala Harris donneront le coup d'envoi d'une série d'événements destinés à mettre en évidence les limites à l'avortement soutenues par les républicains et auxquelles les démocrates s'opposent généralement.

Ce lundi marque le 51e anniversaire de l'arrêt Roe v. Wade, qui a établi le droit à l'avortement dans tout le pays jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis le renverse en 2022, galvanisant ainsi les électeurs démocrates.

TRUMP ASSISTERA AU PROCÈS

Rappelant la myriade de problèmes juridiques auxquels il est confronté, M. Trump passera la matinée dans un tribunal de New York, où un jury fédéral entend le procès en diffamation intenté contre lui par l'auteure E. Jean Carroll, qui affirme qu'il l'a violée il y a plusieurs dizaines d'années.

M. Trump, qui a accusé Mme Carroll d'avoir inventé cette histoire pour étoffer ses mémoires, pourrait témoigner pour la première fois lundi. Comme pour ses affaires pénales, qu'il a souvent utilisées pour collecter des fonds, M. Trump a présenté cette affaire comme faisant partie d'un vaste complot des forces libérales visant à faire dérailler sa candidature.

En mai dernier, un autre jury a reconnu M. Trump civilement responsable d'avoir abusé sexuellement de Mme Carroll et l'a condamné à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts, un résultat que M. Trump a qualifié de "honteux".

Il se rendra dans le New Hampshire plus tard dans la journée pour un dernier rassemblement à Laconia.

Mme Haley a prévu au moins cinq manifestations, dont plusieurs avec le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui l'a soutenue.

Ces derniers jours, Mme Haley, âgée de 52 ans, a intensifié ses attaques contre M. Trump, affirmant que ce dernier, âgé de 77 ans, a souffert d'un certain déclin cognitif depuis qu'il est à la Maison-Blanche et lui reprochant d'avoir embrassé des dirigeants étrangers autoritaires.

Lors d'un rassemblement dimanche à Rochester, dans le New Hampshire, M. Trump a accusé Mme Haley de s'appuyer sur une "alliance impie" de libéraux, de "never-Trumpers" qui s'opposent à lui et de RINO (Republicans in Name Only). Il a utilisé une version de son prénom, Nimarata, comme une insulte et a amplifié de faux messages sur les médias sociaux mettant en doute sa citoyenneté américaine de naissance.

Mme Haley est la fille d'immigrants indiens et est née en Caroline du Sud.