Nikki Haley réfute les accusations de l'Iran après Ahvaz

WASHINGTON, 23 septembre (Reuters) - L'ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu, Nikki Haley, a réfuté dimanche les accusations de l'Iran accusant Washington d'être derrière l'attentat qui a coûté la vie à 25 personnes samedi à Ahvaz lors d'un défilé militaire.

Dimanche, avant de quitter Téhéran pour New York où il doit participer à l'Assemblée générale des Nations unies, le président iranien Hassan Rohani a accusé plusieurs pays, dont les Etats-Unis, d'avoir fomenté l'attaque.

"Les gens manifestent en Iran, chaque centime qui entre en Iran va à l'armée, il opprime son peuple depuis longtemps et il devrait regarder ce qu'il se passe chez lui pour comprendre d'où vient le problème", a commenté Nikki Haley dans l'émission "State of the Union" sur CNN.

"Il peut nous accuser autant qu'il veut. Ce qu'il devrait faire est de se regarder dans un miroir", a poursuivi la diplomate américaine.

Le corps des Gardiens de la révolution islamique, unité d'élite des forces de sécurité iraniennes, ont promis une vengeance "mortelle et sans pitié" au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait 25 morts et une soixantaine de blessés.

Cet attentat, l'un des plus meurtriers jamais commis contre les gardiens, organisation paramilitaire dépendant directement de l'ayatollah Ali Khamenei, constitue un coup dur porté à l'appareil sécuritaire iranien au moment où les Etats-Unis et l'Arabie saoudite tentent d'isoler l'Iran au Moyen-Orient.

