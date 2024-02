La campagne de Donald Trump prévoit de traiter Nikki Haley comme une personne sans importance après qu'il a dominé les primaires républicaines dans son État d'origine, la Caroline du Sud, samedi, laissant de côté les attaques contre elle pour se concentrer plutôt sur une revanche avec le président démocrate Joe Biden, ont déclaré des conseillers.

L'ancien président a facilement balayé les cinq courses à l'investiture républicaine jusqu'à présent, remportant des États dans le Midwest, le Nord-Est, le Sud et l'Ouest et éliminant au passage tous ses adversaires, à l'exception de Mme Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud.

Les conseillers de M. Trump ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'ignorer leur seule concurrente républicaine encore en lice afin de faire de sa campagne une réflexion après coup. Cela marquerait un changement de tactique de la part d'une campagne qui s'est acharnée sur Mme Haley ces dernières semaines, avec un barrage d'attaques vitrioliques en ligne, des pressions sur ses donateurs pour qu'ils passent à M. Trump et des moqueries publiques de la part de l'ancien président.

Selon eux, l'attaquer davantage ne ferait qu'accroître la couverture médiatique d'une candidate qui n'a pas de voie toute tracée vers l'investiture républicaine pour la présidentielle.

En marge d'un événement organisé par M. Trump vendredi, Chris LaCivita, co-directeur de la campagne, a décrit succinctement ce plan lorsqu'il a été interrogé sur Mme Haley.

"Nikki qui ? a déclaré M. LaCivita à Reuters.

Pour sa part, Nikki Haley s'est engagée à poursuivre ses efforts jusqu'au Super Tuesday du 5 mars, date à laquelle les électeurs de 15 États et d'un territoire américain remettront un tiers des délégués à la Convention nationale républicaine, qui choisira un candidat en juillet.

"Ils ont le droit d'avoir un vrai choix, pas une élection à la soviétique avec un seul candidat", a déclaré Mme Haley à ses partisans samedi soir, après sa défaite. "J'ai le devoir de leur donner ce choix.

La campagne de Mme Haley a publié un programme agressif pour les prochains jours, au cours desquels elle sillonnera le pays, du Massachusetts à l'Utah.

Mme Haley a mené une campagne intense en Caroline du Sud, l'État du Sud où elle a grandi et dont elle a été gouverneure de 2011 à 2017. Mais M. Trump l'a emporté avec plus de 20 points de pourcentage d'avance, une marge suffisamment importante pour que les médias aient pu annoncer la victoire dès la fermeture des bureaux de vote.

Néanmoins, elle semble avoir fait un peu mieux que ce que prévoyaient les sondages d'opinion à l'échelle de l'État, ce qui pourrait donner à Mme Haley l'occasion de faire valoir qu'elle a un certain élan alors que la course s'étend à d'autres États.

Dans les remarques qu'elle a adressées à ses partisans, Mme Haley a déclaré que sa part de voix démontrait qu'un nombre non négligeable de républicains nourrissaient encore des doutes à l'égard de M. Trump.

SE MOQUER DE HALEY

Il reste à voir si M. Trump, qui s'écarte fréquemment de son téléprompteur, peut résister à l'envie de continuer à se moquer de Mme Haley, contre laquelle il a utilisé un langage critiqué comme étant sexiste et raciste.

Samedi, M. Trump a semblé suivre la stratégie de ses conseillers. Lors d'un discours prononcé dans la journée à la Conservative Political Action Conference, il n'a pas prononcé une seule fois le nom de Mme Haley.

Le soir, quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote, il a prononcé un discours de victoire qui, une fois de plus, n'a pas mentionné une seule fois Mme Haley, ce qui contraste fortement avec les remarques qu'il avait faites après sa victoire dans le New Hampshire en janvier, lorsqu'il avait dénoncé avec colère le refus de Mme Haley d'abandonner la course.

Dans le cadre de son pivot vers l'élection générale de novembre, la campagne de M. Trump va se concentrer sur la planification de la convention du parti en juillet, la collecte de fonds et la fusion effective avec le Comité national républicain, ont déclaré M. LaCivita et sa co-directrice Susie Wiles dans un mémo publié cette semaine.

"Nikki Haley n'est pas pertinente et ne mérite pas d'être mentionnée dans les médias", peut-on lire dans ce mémo.

Les collaborateurs de M. Trump, quant à eux, n'ont pas hésité à exprimer leur opinion selon laquelle Mme Haley devrait se retirer de la course afin que M. Trump puisse se concentrer sur l'élection présidentielle du 5 novembre.

Le député Russell Fry de Caroline du Sud, qui était sur scène avec M. Trump lors de son discours de victoire, a déclaré qu'il considérait que la course était terminée.

"Il s'agit d'une primaire qui n'a de primaire que le nom", a-t-il déclaré à Reuters. "Et je pense que la campagne de Mme Haley continue à dépenser de l'argent et des ressources qui pourraient être mieux orientés vers l'obtention de la Maison Blanche".

Mais certains donateurs ont continué à offrir un soutien financier à Mme Haley, arguant qu'elle est la seule alternative si la campagne de M. Trump déraille.

Ce dernier a plaidé non coupable d'une série d'accusations criminelles et sera confronté à son premier procès criminel le mois prochain à New York, où il est accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler une liaison avec une star du porno.

"Je pense que Nikki est de facto la remplaçante du GOP si quelque chose arrive à Trump d'ici à l'élection", a déclaré un donateur de Mme Haley, qui a demandé à rester anonyme. "Il y a probablement 2 % de chances, mais si vous parlez d'être le leader du monde libre, pourquoi pas ?".