Ninepoint Partners LP annonce des modifications à son offre de fonds

TORONTO, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (Ninepoint Partners) a annoncé aujourd’hui qu’elle apporte les modifications suivantes à certains des fonds qu’elle gère.



Réduction des frais de gestion

Ninepoint Partners a annoncé qu’elle réduira comme suit les frais de gestion payables sur les titres de série D des fonds énumérés ci-dessous, à compter du 30 avril 2021 :

Fonds Frais de gestion actuels

Série D

(%) Nouveaux frais de gestion

Série D

(%) Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint 1,20 0,75 Fonds énergie Ninepoint 2,00 1,50 Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint 1,50 1,00 Fonds immobilier mondial Ninepoint 1,50 1,00 Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint 2,00 1,50 Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint 0,26 0,14 Fonds de santé alternative Ninepoint 1,75 1,25 Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint 2,00 1,50 Fonds de stratégies sur devises Ninepoint 2,00 1,75 Catégorie d’obligations diversifiées Ninepoint 1,20 0,75 Catégorie ressources Ninepoint 2,00 1,50 Catégorie d’actions argentifères Ninepoint 2,00 1,50 Catégorie indicielle d’actions américaines avantage risque Ninepoint 1,30 0,80 Catégorie indicielle d’actions américaines avantage rendement Ninepoint 1,30 0,80 Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint 1,50 1,00 Fonds de lingots d’or Ninepoint 0,65 0,50 Fonds de lingots d’argent Ninepoint 1,08 0,85

Abolition de l’option avec frais d’acquisition réduits

Ninepoint Partners a annoncé qu’à compter du 30 avril 2021, elle mettra fin aux nouvelles souscriptions de titres du Fonds énergie Ninepoint, du Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint, du Fonds immobilier mondial Ninepoint, du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint, de la Catégorie ressources Ninepoint, de la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint, du Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint, de la Catégorie d’obligations diversifiées Ninepoint et de la Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint selon l’option avec frais d’acquisition réduits. Les titres que les investisseurs ont souscrits selon l’option avec frais d’acquisition réduits avant le 30 avril 2021 demeureront investis selon le barème des frais de rachat applicables à ces titres.

Abolition du mode de souscription en dollars américains des titres de série FNB du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint et de la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint et radiation de ces titres de la cote

Ninepoint Partners a également annoncé qu’elle abolirait le mode de souscription en dollars américains des titres de série FNB du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint (GLDE.U) et de la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint (SLVE.U) actuellement inscrits à la cote de la NEO Bourse Inc. (la « NEO Bourse »).

Avec prise d’effet immédiate, il n’est plus possible de souscrire directement des titres de série FNB du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint et de la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint selon le mode de souscription en dollars américains, y compris les souscriptions effectuées au moyen d’un programme de souscriptions préautorisées. À la demande de Ninepoint Partners, il est prévu que les titres de série FNB du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint et de la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint souscrits selon le mode de souscription en dollars américains seront radiés de la cote de la NEO Bourse à la fermeture des bureaux le 30 avril 2021 ou vers cette date, et les investisseurs qui détiennent des titres souscrits selon le mode de souscription en dollars américains recevront le produit du rachat et les distributions en dollars américains le 30 avril 2021 ou vers cette date.

Il est encore possible d’acheter et de vendre à la NEO Bourse des titres de série FNB du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint (GLDE) et de la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint (SLVE) selon le mode de souscription en dollars canadiens.

À propos de Ninepoint Partners

Établie à Toronto, Ninepoint Partners est l’une des principales sociétés de gestion d’investissements non traditionnels au Canada et elle compte environ 8 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d’investissement novatrices susceptibles d’améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint Partners offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des revenus de sources non traditionnelles et des actifs tangibles, en plus de titres de capitaux propres nord-américains et mondiaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com.

Demandes concernant les ventes :

Ninepoint Partners LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com