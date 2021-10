Ninepoint Partners LP annonce la liquidation des fonds de Catégorie de société Ninepoint en 2021

TORONTO, 08 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (Ninepoint Partners) a annoncé aujourd’hui son intention de liquider Catégorie de société Ninepoint inc. (la société). Cette décision a été prise à la lumière des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des tendances du marché, qui ont annulé certains des avantages que procurait la structure de catégorie de société.



La Catégorie d’obligations diversifiées Ninepoint, la Catégorie ressources Ninepoint, la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint, la Catégorie indicielle d’actions américaines avantage risque Ninepoint, la Catégorie indicielle d’actions américaines avantage rendement Ninepoint et la Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint (individuellement et collectivement, un ou des fonds en dissolution) fusionneront avec leur fonds structuré en fiducie équivalent (individuellement, un fonds prorogé et, collectivement, les fonds prorogés) qui a, ou aura, un objectif de placement, un portefeuille de placement, une structure de frais et une procédure d’évaluation similaires pour l’essentiel, et qui est, ou sera, géré par la même équipe de gestion de portefeuille (collectivement, les fusions). Les fusions seront réalisées avec report d’impôt le 10 décembre 2021 ou vers cette date.

Un avis sera envoyé aujourd’hui par la poste aux investisseurs existants des fonds en dissolution en date du 1er octobre 2021. Les investisseurs n’ont aucune mesure à prendre. Le gestionnaire prendra en charge l’ensemble des frais et dépenses liés aux fusions.

Le comité d’examen indépendant a examiné les questions de conflit d’intérêts potentiel relativement aux fusions proposées et a approuvé les fusions.

En prévision des fusions, il ne sera plus possible de souscrire des parts des fonds en dissolution par virement à compter de 16 h (heure de l’Est) le 7 décembre 2021 ou vers cette date. En ce qui concerne les échanges et les ordres d’achat ou de vente directs, la clôture aura lieu à 16 h (heure de l’Est) le 9 décembre 2021 ou vers cette date.

Après les fusions, les programmes de souscription préautorisée établis aux fins des souscriptions de parts du fonds en dissolution seront immédiatement transférés à la série de parts équivalente du fonds prorogé. Dans le cadre des fusions, les porteurs de parts de chacune des séries du fonds en dissolution recevront des parts de la même série du fonds prorogé, à raison de un dollar pour un dollar.

Le gestionnaire, pour le compte du fonds structuré en fiducie équivalent de la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint, a l’intention de demander l’inscription des parts de série FNB de ce fonds à la cote de la NEO Bourse. L’inscription est conditionnelle à l’approbation de la NEO Bourse conformément à ses exigences d’inscription initiale. La NEO Bourse n’a pas approuvé sous condition la demande d’inscription et rien ne garantit qu’elle le fera. Sous réserve de l’obtention de l’approbation conditionnelle et du respect des exigences d’inscription initiale de la NEO Bourse, les parts de série FNB de ce fonds seront inscrites à la cote de la NEO Bourse.

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l’une des principales sociétés de gestion d’investissements non traditionnels au Canada et elle compte environ 8 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d’investissement novatrices susceptibles d’améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des revenus de sources non traditionnelles et des actifs réels, en plus des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines et mondiales.

