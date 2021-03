Ninepoint Partners LP annonce les résultats du vote relatif à la fusion proposée du Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint

TORONTO, 15 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (Ninepoint Partners) a annoncé aujourd’hui les résultats du vote à la suite de l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint (le fonds en dissolution).



Le vote à l’égard des questions qui suivent a eu lieu à l’assemblée extraordinaire du fonds en dissolution tenue par téléphone le 12 mars 2021. Il était possible de voter par Internet, par téléphone, par télécopieur, par la poste et par procuration. Les résultats du vote des porteurs de parts sont présentés ci-après.

Fonds Question soumise au vote Résultat Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint, sauf les porteurs de la série F Fusion du Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint avec le Fonds de titres convertibles Ninepoint Approuvée Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint – porteurs de la série F Fusion du Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint avec le Fonds de titres convertibles Ninepoint Approuvée

Ninepoint Partners a reçu l’approbation requise de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières à l’égard de la fusion du fonds en dissolution avec le Fonds de titres convertibles Ninepoint. Ayant également reçu l’approbation requise des porteurs de parts du fonds en dissolution, y compris des porteurs de parts de la série F, qui ont voté de manière distincte, la fusion devrait prendre effet le 19 mars 2021 ou vers cette date.

À propos de Ninepoint Partners

Établie à Toronto, Ninepoint Partners est l’une des principales sociétés de gestion d’investissements non traditionnels au Canada et elle compte environ 8 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d’investissement novatrices susceptibles d’améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint Partners offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des revenus de sources non traditionnelles et des actifs réels en plus des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines et mondiales.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com.

Demandes concernant les ventes :

Ninepoint Partners LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com