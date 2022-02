Ninepoint va lancer le premier fonds de crédit carbone au Canada

TORONTO, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d’annoncer qu’elle a élargi son offre de fonds communs de placement alternatifs liquides avec le FNB de crédit carbone Ninepoint.



En réponse aux efforts mondiaux visant à atteindre des objectifs de zéro émission nette d’ici 20501, les gouvernements du monde entier utilisent des programmes de quotas et d’échange pour inciter les industries à forte intensité de carbone à faire évoluer leurs modèles d’affaires afin de répondre à une demande continue et de se préparer à un avenir à faible teneur en carbone. Ces programmes de quotas et d’échange ont ouvert la voie à l’émergence de marchés mondiaux de crédits carbone.

Une nouvelle catégorie d’actifs intéressante est apparue sur les marchés du carbone. Elle offre aux investisseurs un moyen d’acheter des produits de crédit de carbone en tant que placement, soit en recherchant un revenu de placement et en se couvrant contre les risques de la transition climatique.

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB de crédit carbone Ninepoint est de fournir aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des contrats à terme de quotas d’émissions de carbone partout dans le monde.

Le Fonds investira initialement dans les principaux contrats à terme de quotas de carbone à l’échelle mondiale, à savoir l’European Union Allowance (l’« EUA »), le California Carbon Allowance (le « CCA »), qui inclut la province de Québec, et la Regional Greenhouse Gas Initiative (la « RGGI »), qui se concentre sur le nord-est des États-Unis.

« Wood Mackenzie a estimé que le marché mondial des échanges de droits d’émission pourrait valoir jusqu’à 22 billions de dollars d’ici 20502. En adoptant une vision à long terme de l’importante transition vers une économie d’énergie propre (mesurée en décennies et non en années), ce Fonds donnera aux investisseurs canadiens l’accès à une catégorie d’actifs mondiale qui devrait connaître une croissance exponentielle », a déclaré John Wilson, codirecteur général, associé directeur et gestionnaire principal de portefeuille de Partenaires Ninepoint. « Avec ce premier fonds de crédit carbone au Canada, les investisseurs canadiens disposent désormais d’un nouveau moyen de bénéficier des efforts croissants de décarbonisation de l’économie mondiale. La faible corrélation des contrats à terme sur les crédits de carbone avec le marché financier plus général pourrait constituer une couverture naturelle pour tout portefeuille diversifié, tout en améliorant potentiellement la résilience de leurs portefeuilles contre les risques de la transition climatique. »

Ce fonds devrait être disponible à l’achat sur Fundserv et à la Bourse NEO le ou vers le 16 février 2022 et sera admissible aux régimes enregistrés. Les parts de la série de fonds communs de placement devraient être accessibles sur Fundserv. Sous réserve de satisfaire aux exigences d’inscription initiale de la Bourse NEO, les parts de la série du FNB devraient être disponibles à l'achat en dollars américains (symbole : CBON.U) et en dollars canadiens (symbole : CBON) à la Bourse NEO ou sur une autre bourse ou un autre marché où les parts de la série du FNB sont négociées par l’intermédiaire de courtiers inscrits dans la province ou le territoire où réside l’investisseur.

1 Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Campagne Objectif zéro. https://unfccc.int/fr/action-climatique/campagne-objectif-zero

2 Wood Mackenzie. (11 août 2021). COP26: Make or break for Global Emissions Trading.

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Partenaires Ninepoint.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/. Pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Joanne Kearney

Smithcom Ltd.

416 804-5949

joanne.kearney@smithcom.ca

Questions relatives aux ventes :

Neil Ross

Partenaires Ninepoint

416 945-6227

nross@ninepoint.com

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent au Fonds. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni le Fonds ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.