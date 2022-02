Nintendo: Les ventes de la Switch dépassent celles de la Wii

(Reuters) - La société japonaise Nintendo Co Ltd a déclaré jeudi avoir vendu 18,95 millions d'unités de sa console de jeux Switch au cours des neuf mois précédant la fin du mois de décembre, portant les ventes totales à plus de 100 millions d'unités, soit au-delà de celles de la console Wii.

Si ce chiffre est inférieur aux 24,1 millions d'unités vendues à la même période l'année précédente, ce seuil met en lumière la demande continue pour la Switch qui en est déjà à sa cinquième année de commercialisation.

Dans le détail, Nintendo a vendu 11,8 millions d'unités de consoles Switch de salon et 3,2 millions d'unités de sa Switch Lite portable au cours des neuf premiers mois de l'exercice. Le modèle Switch OLED, lancé en novembre pour prolonger la durée de vie de la console, s'est vendu à 3,99 millions d'unités sur la période.

Pour l'ensemble de l'exercice, qui sera clos fin mars, Nintendo a toutefois abaissé sa prévision de ventes de Switch à 23 millions d'unités, contre 24 millions précédemment, face à la pénurie mondiale de composants électroniques.

Son concurrent Sony a également réduit mercredi sa prévision annuelle de ventes pour sa Playstation 5 en raison des problèmes d'approvisionnement.

par Sam Nussey