(Reuters) - Nissan développe des plans de croissance indépendants dans des domaines clés tels que les logiciels et les véhicules électriques, alors qu'il s'efforce de finaliser les termes d'un partenariat fortement limité avec Renault, selon sept personnes au fait de la stratégie.

Le troisième constructeur automobile japonais par les ventes est à la recherche d'un partenaire technologique pour les services d'informatique dématérialisé ("cloud") de ses voitures qui n'impliquerait pas son allié historique français, ont indiqué deux sources impliquées dans les discussions, sans précision sur les candidats potentiels.

Selon une des sources, Nissan corrigerait ainsi une de ses faiblesses relatives dans le domaine des voitures "plus intelligentes et plus connectées".

Le groupe nippon prévoit également de mettre en place sa propre stratégie pour les véhicules électriques sur les marchés asiatiques et nord-américains, ont ajouté les sources.

Ces révélations interviennent alors que les accords définitifs sur la restructuration de l'alliance Renault-Nissan fondée plus de vingt ans plus tôt n'ont pas encore été signés. L'objectif était de conclure à la fin du premier trimestre, mais les discussions se poursuivent et la signature est attendue maintenant d'ici l'été, selon les sources.

Les accords présentés en février à Londres prévoient un rééquilibrage capitalistique de l'alliance, chaque partenaire se retrouvant à parité en capital et en droits de vote. Nissan prévoit aussi d'investir jusqu'à hauteur de 15% dans la future entité électrique "Ampère" de Renault.

Ce rééquilibrage et l'émergence de stratégies indépendantes chez chaque partenaire - Nissan, mais aussi Renault qui multiplie depuis un an les partenariats avec des tiers, comme Google ou Geely - renforce la conviction de certains, au sein du groupe japonais, que l'alliance est en bout de course et a fait son temps face aux principaux défis qui l'attendent.

Le secteur automobile est confronté à l'une des plus importantes révolutions qu'il ait connue, avec la bascule accélérée du moteur essence à l'électrique et les tensions diplomatiques et logistiques mondiales qui compromettent son modèle économique globalisé.

Si Nissan prévoit de continuer à partager les achats de composants avec son partenaire français, il n'a par exemple pas l'intention d'apporter des ressources humaines en ingénierie à Ampère, ont dit deux sources. Pour une autre source, proche de Renault, c'est pourtant la contribution sous forme d'équipes qui constitue un vrai gage d'implication dans les projets électriques de Renault, davantage qu'une simple participation financière.

Dans une déclaration commune à Reuters, Nissan et Renault ont indiqué qu'ils travaillaient toujours sur les termes définitifs de leur nouveau partenariat qui les rendraient tous deux plus compétitifs. "La nouvelle structure permet un processus de décision plus rapide et plus flexible", ont ajouté les deux groupes.

