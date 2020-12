Nissan fait entrer la salle d'exposition dans le foyer des Canadiens grâce au Studio Nissan

MISSISSAUGA, Ontario, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nissan Canada fait entrer sa salle d’exposition directement chez les Canadiens avec sa toute nouvelle plateforme virtuelle : le Studio Nissan. Lancé le 1er décembre, le Studio Nissan permet aux visiteurs de découvrir les derniers modèles de Nissan, notamment le tout nouveau multisegment Rogue 2021 et la berline Sentra 2020, en visitant StudioNissan.ca. Le site interactif permet aux visiteurs de parler à des experts en direct, poser des questions dans un environnement privé et participer à des visites individuelles ou en groupe (en français et en anglais).



« L’expérience d’achat a changé considérablement dans la dernière année, et nous avons dû revoir notre façon de servir nos clients », explique Adam Paterson, directeur du marketing chez Nissan Canada Inc. « Le Studio Nissan symbolise notre évolution dans ce milieu, permettant d’offrir le meilleur de la salle d’exposition dans le foyer de tous les Canadiens. Nous sommes absolument ravis de présenter cette nouveauté et de donner à tous la chance de découvrir nos plus récents modèles comme s’ils étaient devant eux, mais dans le confort de leur foyer. »

Pour l’instant, le Studio Nissan présente le tout nouveau Rogue 2021 et la Sentra 2020, puis d’autres modèles s’ajouteront début 2021. Les visiteurs peuvent explorer les nouvelles caractéristiques et les améliorations dans la conception du modèle qu’ils ont sélectionné, en planifiant une démonstration privée avec un expert de Nissan, ou en participant à une des diffusions de groupe en direct, offertes tous les jours à différents moments entre 10 h et 22 h (HE).

Conçu par l’agence de marketing expérientiel Kubik, le Studio Nissan donne aux Canadiens une place aux premières loges pour voir les modèles les plus vendus du fabricant automobile. L’espace met d’abord et avant tout l’accent sur les véhicules, et est présenté à la fois sous forme de salon de produits futuristes et de plateau de diffusion. Plus qu’une simple salle d’exposition, la plateforme transporte les visiteurs dans le monde de Nissan. Autour des véhicules gravitent différents ensembles de technologies et d’accessoires offrant une expérience consommateur tout à fait unique, qui peut être personnalisée selon les intérêts et les préférences de chacun.

StudioNissan.ca offre une expérience fluide aux visiteurs tout au long du parcours client, qu’ils envisagent un nouveau véhicule ou qu’ils aient déjà un modèle spécifique en tête. Les visiteurs peuvent prévoir une rencontre individuelle avec un expert de Nissan et faire une visite vidéo du modèle choisi. De plus, les visiteurs peuvent aussi opter pour une séance de présentation de groupe, qui reflète l’expérience de la salle d’exposition en personne, grâce à une visite planifiée, mais en direct, de tous les modèles disponibles.

Les services du Studio Nissan seront offerts du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, en français et en anglais. Rendez-vous sur StudioNissan.ca pour en savoir plus, pour prévoir une rencontre individuelle ou pour participer à une visite de groupe.

À propos du Nissan Rogue 2021

Complètement repensé, le tout nouveau Rogue 2021 se place au sommet de sa catégorie grâce à sa nouvelle plateforme, à son nouveau groupe motopropulseur et à ses nouvelles fonctions de commodité et technologies de sécurité – comme le bouclier de sécurité à 360 degrés de série et le système d’assistance ProPILOT en option, sans oublier la connectivité Apple CarPlayMD et Android AutoMC de série.

À la performance de conduite supérieure s’ajoute un style parfaitement dans l’esprit du Rogue 2021, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui dégage la polyvalence, le plaisir, l’audace et l’aventure. Le Rogue 2021 est idéal pour les hivers canadiens grâce à ses sièges avant chauffants, à ses rétroviseurs extérieurs dégivrants et à son volant chauffant. Pour couronner le tout, il est doté des sièges avant et arrière zéro gravité de Nissan pour une conduite ultraconfortable, quelle que soit la longueur du trajet.

À propos de la Nissan Sentra 2020

La Sentra 2020 est une berline compacte dotée d’un raffinement intérieur sans pareil, de technologies de sécurité avancée de série, d’Apple CarPlayMD et Android AutoMC, et de performance de conduite enivrante. Le modèle 2020 porte la signature conceptuelle actualisée de Nissan : l’emblématique calandre en V, les phares élancés à DEL et le toit flottant, et son style intérieur luxueux, réalisé avec un grand souci de la qualité.

En plus de son allure sportive, la Sentra est équipée du bouclier de sécurité à 360 degrés de Nissan, un ensemble de systèmes de conduite assistée de pointe, offert de série, comprenant le système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, le système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière et les phares à assistance aux feux de route.

