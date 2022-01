Niveau de collecte record pour Placement-direct.fr en 2021

En 2021, Placement-direct.fr a enregistré une activité en forte croissance. La collecte s’est ainsi établie à 138,8 millions d’euros, en hausse de près de 70%. Les encours confiés dépassent désormais 500 millions d’euros, avant attribution de la participation aux bénéfices, soit une progression de plus de 40%. Sur l’ensemble de sa gamme de contrats d’assurance vie et de PER, 4 700 nouvelles souscriptions ont été réalisées en 2021. Un niveau jusqu’ici jamais atteint.



Cette dynamique s'explique notamment par la montée en puissance du digital dans les attentes des épargnants, friands d'une expérience à la fois simple, rapide et plus respectueuse de l'environnement.