Ebauche de rubrique, "No Comment" a pour objectif de vous faire partager au quotidien de façon brute des informations, graphiques, données, images présentant de l'intérêt, que nous n'aurions pas utilisé par ailleurs. La période de test démarre, avant une déclinaison plus "réseaux sociaux-friendly".

Vendredi 23 novembre :



Les 5 dernières crises du marché ont eu la même structure en 5 phases, selon DWS. Tous les marchés "bear" des 50 dernières années ont eu lieu dans un contexte de récession, hormis en 1987.

Les 5 phases du cycle (Source DWS avec Fed, Bloomberg, NBER - Cliquer pour agrandir) Les 5 phases du cycle (Source DWS avec Fed, Bloomberg, NBER - Cliquer pour agrandir) Oddo BHF a relevé de 5,80 à 10,70 EUR son objectif sur Innate Pharma ce matin, estimant que la société "renaît" avec l'accord AstraZeneca, véritable "game changer". La recommandation reste à l'achat. Liberum a compilé les gagnants et les perdants en données relatives, c’est-à-dire en l'espèce par rapport à la moyenne de leur secteur, sur trois pas de temps différents en Europe ex-UK. Altran, Bic, Air France, Eurofins et Seb y figurent. Cliquer pour agrandir

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIR FRANCE-KLM 1.48% 10.125 -26.49% ALTRAN TECHNOLOGIES 0.85% 8.31 -33.96% ASTRAZENECA -0.39% 6063 18.82% BIC 0.52% 96 4.57% EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 0.45% 356.6 -29.87% INNATE PHARMA 4.85% 8 60.63% SEB -30.38% 13.5 0.00%

