No Comment

Que vont faire les banques centrales en 2019 ? Le tableau synthétique proposé ce matin par ING.

Casino : Bernstein écrit ce matin sa lettre au Père-Noël nouveau directeur financier. L'analyste Bruno Monteyne propose huit pistes pour améliorer la transparence du reporting. Et pour donner du coeur à l'ouvrage du nouveau CFO, la valorisation est relevée de 20 à 22 EUR, même si la recommandation reste à sousperformance. Monteyne en profite pour faire une mise au point après la mise en cause de Bernstein par Casino : "il va sans dire qu'en tant que maison de recherche indépendante... nous nous en tenons à une analyse impartiale et nous n'agissons de concert avec personne".



Eurofins est l'acteur de l'industrie Tests & Certification "avec le portefeuille le plus sophistiqué", mais il est moins bien valorisé que ses pairs, écrit Thomas Burlton, l'analyste qui suit le dossier chez Berenberg, en repassant à l'achat ce matin avec une valorisation inchangée de 500 EUR. Il considère que les craintes sur la croissance organique sont excessives.



Le Bitcoin fête ses 10 ans

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.80% 40.19 -21.14% EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 8.71% 378.2 -30.77%

