Ebauche de rubrique, "No Comment" a pour objectif de vous faire partager au quotidien de façon brute des informations, graphiques, données, images présentant de l'intérêt, que nous n'aurions pas utilisé par ailleurs. La période de test démarre, avant une déclinaison plus "réseaux sociaux-friendly" Musclée, la journée investisseurs organisée par Safran aujourd'hui. La présentation fait à elle seule 124 diapositives. Le groupe met notamment en avant la vitesse de déploiement record de son nouveau réacteur LEAP. Sur les monocouloirs de nouvelle génération, le PW1000G fait pour l'instant pâle figure.

Plusieurs sources rapportent qu'une délégation américaine a sillonné l'Europe pour dissuader les autorités, notamment allemande et britannique, d'autoriser le chinois Huawei à participer aux appels d'offres pour les futures infrastructures 5G. La France hésite toujours. Le candidat Macron a reçu 872 000 EUR de dons de la City en amont de l'élection présidentielle française, selon les documents compulsés par 'La Lettre A'. L'édition de La Lettre A est en ligne : 872 000 € de dons des expats londoniens pour le candidat Macron | Qwant s'enfonce dans le rouge | Le Monde : vers une année 2018 en demi-teinte https://t.co/L6TxvhMQhx — La Lettre A (@LaLettreA) 29 novembre 2018 Morceaux choisis des commentaires du CEO Paul Boudre lors de la conférence téléphonique de Soitec après ses résultats semestriels. "Nous sommes très, très confiants dans notre objectif de croissance de 35% cette année… Je pourrai même ajouter que cela pourrait être bien au-delà de 35%". "Nos solutions continuent à gagner des parts de marché sur tous les marchés finaux que nous adressons".



La Suisse a tiré le frein à main au 3ème trimestre : -0,2% pour le PIB après +0,7% au T2. "La situation en Suisse est donc synchrone avec le net ralentissement conjoncturel observé en Europe, et en particulier en Allemagne", souligne le SECO. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HUAWEI CULTURE CO LTD - - SAFRAN -0.61% 105.65 23.56% SOITEC 10.53% 56.2 -14.55%

