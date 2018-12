No Comment 1 04/12/2018 | 10:41 Envoyer par e-mail :

Ebauche de rubrique, "No Comment" a pour objectif de vous faire partager au quotidien de façon brute des informations, graphiques, données, images présentant de l'intérêt, que nous n'aurions pas utilisé par ailleurs. La période de test démarre, avant une déclinaison plus "réseaux sociaux-friendly" La banque suisse ne paie plus. "Prenez une simple activité de gestion d'actifs pour compte de tiers, régulez-là comme une banque suisse et, cinq ans après, les actionnaires de la dite-banque auront un bilan de -14%. Encapsulez la même activité dans un assureur suisse, et son actionnaire fera +90%". Le constat est clair, entre, par exemple, un Crédit Suisse ou un UBS et un Zurich Insurance. La différence ? Une régulation plus favorable aux assureurs, selon AlphaValue. Source AlphaValue (Cliquer pour agrandir)

Présentation de la nouvelle Freebox d'Iliad ce matin, la FreeboxDelta

La Freebox V7 sera donc la #FreeboxDelta ! pic.twitter.com/d6aRgafjBt — Free (@free) 4 décembre 2018 DWS s'est penché sur la relation entre l'indice de confiance du Conference Board et les phases de récession de l'économie américaine depuis 1970. Il apparaît que les Etats-Unis ne sont jamais tombés en récession rapide lorsque l'indice est sur ses niveaux actuels. L'histoire montre qu'il faudrait trois ans environ en moyenne à partir de ces niveaux pour que la récession pointe son nez. Rassurés ?

Source DWS avec Bloomberg (Cliquer pour agrandir)



Source DWS avec Bloomberg (Cliquer pour agrandir) Dans un avis publié ce matin, l’avocat général de la Cour de Justice de l'UE Campos Sánchez-Bordona propose à la Cour de déclarer que l'Article 50 autorise le Royaume-Uni à revenir unilatéralement sur sa décision de quitter l'UE. L'intégralité de la déclaration est disponible ici.

#Brexit - Affaire C-621/18 Wightman - AG Campos Sánchez-Bordona: la notification de l'intention de se retirer de l'UE conformément à l'article 50 TFUE peut être révoquée unilatéralement sous certaines conditions (lien vers le communiqué de presse suivra) — Cour de justice UE (@CourUEPresse) 4 décembre 2018







