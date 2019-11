Bourse de Paris : Noël avant l'heure ?

Commençons par notre bilan habituel de début de semaine en période d'annonces de résultats : 92% des entreprises de l'indice large de Wall Street S&P500 ont publié leurs comptes trimestriels, avec une tendance qui se confirme : les chiffres dépassent les attentes, un peu plus que sur la moyenne des cinq dernières années. Il s'agit d'une comparaison par rapport aux prévisions des analystes. En données brutes, si les chiffres d'affaires sont en légère hausse, les bénéfices se contractent modestement en glissement annuel, signe que le contexte économique est un peu moins favorable. Les résultats de Home Depot, Medtronic, Lowe's, Target, Intuit ou Gap sont sur les tablettes outre-Atlantique d'ici vendredi.

Cette semaine, l'agenda macroéconomique est relativement calme. Les comptes-rendus des dernières réunions de la Fed (mercredi) et de la BCE (jeudi) sont en vue, ainsi que les indices PMI Flash de novembre, évidemment très suivis (vendredi). Christine Lagarde, la nouvelle patronne de la BCE, doit prononcer un discours vendredi matin lors d'un événement bancaire à Francfort.

Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre en préouverture lundi.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura pas beaucoup d'indicateurs macro-économiques aujourd'hui, hormis l'indice NAHB des prix de l'immobilier américain (16h00).

L'euro est remonté à 1,1061 USD. L'once d'or revient à 1465 USD. Le pétrole est stable, à 63,28 USD du côté du Brent et à 57,72 USD pour le WTI. Le rendement du T-Bond atteint 1,82% à 10 ans. Le Bitcoin s'échange à 8489 USD, en légère baisse.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 320 EUR.

AIB Group : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 4 à 3,70 EUR.

Castellum : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours de 215 SEK.

Delivery Hero : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 EUR.

Do & Co : Raiffeisen passe d'acheter à conserver en visant 90 EUR.

DoValue : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 15,20 à 14,50 EUR.

Eurobank : HSBC passe de conserver à acheter en visant 1,04 EUR.

HSBC : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 691 à 790 GBp.

Iliad : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif relevé de 102 à 150 EUR.

Kiadis Pharma : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 1,50 EUR.

Novo Nordisk : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 445 DKK.

O2i : GreenSome Finance reste acheteur avec un objectif ajusté de 1,86 à 1,71 EUR.

Oryzon Genomics : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 4,80 EUR.

Peugeot : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 28 à 26 EUR.

Wendel : Citi passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 153 à 127 EUR.

L’actualité des sociétés

Renault a prévu de dresser rapidement une sélection restreinte de candidats au poste de directeur général, a expliqué le président Jean-Dominique Senard, dans le Süddeutsche Zeitung, tandis que la directrice générale par intérim, Clotilde Delbos, aurait postulé. Le trafic passagers des aéroports parisiens de Groupe ADP s'est contracté de 1,1%, à cause d'une vive baisse d'Orly. Moody's a relevé d'un cran à "A3" la notation crédit de Schneider Electric, avec une perspective stable. Bruno Le Maire indique qu'1 Md€ de souscriptions ont déjà été reçues pour l'entrée en bourse de La Française des Jeux. Arkema compte sur la "révolution industrielle" de l'impression 3D pour développer de nouveaux marchés pour les polymères de spécialités du chimiste. Soitec a signé un programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec Applied Materials. Icade a acquis le Groupe Confluent, qui détient l'Hôpital Privé du Confluent à Nantes, pour 194 M€. Theradiag annonce le marquage CE de son nouvel automate i-Track10. Navya lance un nouveau service de navettes autonomes intégré au réseau de transports en commun lyonnais. Marie Brizard a finalisé la vente de sa filiale de distribution polonaise Sobieski Trade, ce qui permettra de déconsolidée un important foyer de pertes. Archos, qui veut passer sur Euronext Growth, signe un nouvel accord de financement dilutif pour assurer sa continuité d'exploitation. Agripower réussit son IPO. Total Gabon, Pharmagest, Videlio, Groupe IRD, Avenir Telecom, Moulinvest, Baccarat, Touax, O2i, M2i, Prologue, Foncière Volta, Geci, Immobilière Dassault, ADLPartner et CNIM ont publié leurs comptes.

Qiagen a confirmé avoir reçu plusieurs marques d'intérêt et décide de commencer à étudier plusieurs projets, après les rumeurs d'offre de Thermo Fisher. HP Inc repousse l'offre de rapprochement à 33,5 Mds$ de Xerox, la jugeant trop chiche, sans fermer la porte à une opération commune. Z Holdings (filiale de SoftBank et maison mère du portail Yahoo Japan) et Line ont officialisé leur mariage. Après avoir achevé ses négociations avec General Motors et Ford, le puissant syndicat américain U AW se tourne vers Fiat Chrysler. Saudi Aramco a fixé dimanche une fourchette de prix qui valorise le groupe entre 1600 et 1700 Mds$ pour son entrée en bourse, en-deçà des dernières estimations, une opération réalisée à la Bourse de Riyad et portant seulement sur 1,5% du capital. Le feu vert de la FTC va permettre à Bristol-Myers Squibb de racheter Celgene avant la fin du mois. La C-Band Alliance (Intelsat, SES, Telesat) a déposé sa proposition de contribution au Trésor américain. Ford va proposer une version électrique de sa fameuse Mustang, pour rentrer sur le marché haut de gamme. Barrick Gold a vendu la moitié de ses parts dans la mine d'or australienne de Kalgoorlie Super Pit pour 750 M$.

Ça publie. Kingspan, Demant, Woodward, Grand City, Diploma et Manchester United.