Nokia signe un accord avec MTN pour développer la 5G en Afrique du Sud

"Dans le cadre de cet accord, Nokia modernisera le réseau radio 2G, 3G et 4G existant et étendra le réseau radio 5G de MTN sur 2 800 sites dans le centre et l'est du pays", a déclaré Nokia dans un communiqué. Nokia n'a pas donné de détails financiers sur l'accord.

MTN South Africa, le deuxième plus grand opérateur du pays, a obtenu des ondes d'une valeur de 5,2 milliards de rands (282,66 millions de dollars) lors d'une vente aux enchères de 14,4 milliards de rands en mars de l'année dernière. Avant même la vente aux enchères, elle avait lancé des services 5G dans certaines villes.

(1 $ = 18,3964 rands)