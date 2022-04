Nokia va cesser de faire des affaires en Russie

Le fabricant d'équipements de télécommunications Nokia se retire du marché russe, a déclaré son PDG à Reuters, faisant ainsi un pas de plus que son rival Ericsson, qui a annoncé lundi qu'il suspendait indéfiniment ses activités dans le pays.

Des centaines d'entreprises étrangères coupent leurs liens avec la Russie suite à son invasion de l'Ukraine le 24 février et aux sanctions occidentales contre Moscou.

Alors que plusieurs secteurs, dont les télécommunications, ont été exemptés de certaines sanctions pour des raisons humanitaires ou autres, Nokia a déclaré avoir décidé que quitter la Russie était la seule option.

"Nous ne voyons tout simplement pas de possibilités de continuer dans le pays dans les circonstances actuelles", a déclaré le PDG Pekka Lundmark dans une interview.

Il a ajouté que Nokia continuerait à soutenir ses clients pendant son retrait, et qu'il n'était pas possible de dire à ce stade combien de temps ce retrait prendrait.

Nokia demande les licences nécessaires pour soutenir les clients dans le respect des sanctions actuelles, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Nokia et Ericsson ont tous deux réalisé un faible pourcentage à un chiffre de leurs ventes en Russie, où les entreprises chinoises telles que Huawei et ZTE ont une part plus importante.

Nokia ne s'attend pas à ce que cette décision ait un impact sur ses perspectives pour 2022, mais a déclaré qu'elle entraînerait une provision au premier trimestre d'environ 100 millions d'euros (109 millions de dollars).

La Russie est également à couteaux tirés avec la Finlande et la Suède, les pays d'origine de Nokia et d'Ericsson respectivement, concernant leur intérêt à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN.

La Russie a également fait pression pour que les entreprises commencent à construire des réseaux en utilisant uniquement des équipements russes, cherchant à persuader Nokia et Ericsson d'installer des usines dans le pays.

Lundmark a déclaré que Nokia ne mettrait pas en œuvre un plan annoncé en novembre visant à créer une coentreprise avec la société russe YADRO pour construire des stations de base de télécommunications 4G et 5G.

La décision de Nokia de quitter la Russie affectera environ 2 000 travailleurs, et certains d'entre eux pourraient se voir proposer un emploi dans d'autres parties du monde, a déclaré M. Lundmark.

Nokia compte environ 90 000 employés dans le monde.

"Il faudrait que beaucoup de choses changent avant qu'il soit possible d'envisager à nouveau de faire des affaires dans le pays", a déclaré Lundmark.

