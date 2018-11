Nombre record de cas de sida en Europe de l'Est l'an dernier

LONDRES, 28 novembre (Reuters) - Plus de 130.000 personnes ont contracté le virus du sida en Europe de l'Est l'an dernier, un nombre record de cas pour la région, rapportent l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) dans un rapport publié mercredi.

Au total, dans les 53 pays qui appartiennent à la zone Europe de l'OMS, près de 160.000 personnes ont contracté le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en 2017, est-il écrit dans le document.

La directrice pour l'Europe de l'OMS, Zsuzsanna Jakob, soulignant le nombre "inacceptable" de cas, a appelé les gouvernements à reconnaître la gravité de la situation et à prendre les mesures appropriées.

Selon le rapport, l'une des raisons de la persistance du VIH en Europe est le diagnostic tardif de personnes porteuses du virus, ce qui augmente la probabilité que celles-ci aient transmis le virus.

Près de 37 millions de personnes dans le monde sont porteuses du virus du sida. (Kate Kelland; Jean Terzian pour le service français)