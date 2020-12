Nombre record de créations d'entreprises en 2020, malgré le coronavirus

Zurich (awp) - La crise du coronavirus n'a pas empêché un nombre record de créations d'entreprises en 2020. Au total, près de 47'000 nouvelles entreprises ont été inscrites au registre du commerce, 5% de mieux que le record de 2019, a précisé jeudi soir la société de conseils Startups.ch sur la base de l'exploitation des données du registre du commerce.

Les nouvelles inscriptions ont été particulièrement fortes en Suisse du nord-ouest (+9%) et en Suisse centrale (+7%). En Suisse orientale, la progression a été de 6% et de 5% à Zurich.

Au Tessin en revanche, les effets de la pandémie se sont faits fortement ressentir avec une baisse de 16% des créations de nouvelles entreprises. En Suisse romande, la baisse a été de 4%.

Par catégories, le secteur biens de consommation/commerce a connu une progression de 1,7% des créations d'entreprises et représente 14% du total. Dans le secteur de la santé, on a enregistré une hausse de 1,2%. Pour le domaine loisirs/voyages/sport, on note une baisse de 1,3%.

La fin de la pandémie devrait provoquer un boom des créations d'entreprises, selon Startups.ch, car de nombreux futurs entrepreneurs ont attendu un retour vers la normale pour se lancer. Cela vaut notamment pour les branches les plus touchées par la crise comme la restauration, l'organisation d'événements, les voyages et les loisirs.

