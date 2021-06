Nombre record de décès en Suisse en 2020

Berne (awp/ats) - La Suisse a connu un nombre record de décès en 2020. Ils ont augmenté de 12,4% pour s'établir à 76'200. C'est ce qui ressort des chiffres définitifs de la statistique du mouvement naturel de la population publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La Suisse a enregistré deux grandes vagues de décès dans cette année marquée par la pandémie de Covid-19. En mars-avril, elle a dénombré près de 1700 décès supplémentaires par rapport à la même période de 2019 (+14%). D'octobre à décembre, elle en a recensé près de 7800 de plus que durant les mêmes mois de 2019, soit une hausse de 45%.

La progression des décès a été plus importante chez les hommes que chez les femmes. Dans la population suisse, le nombre des décès était supérieur de 13,7% chez les hommes et de 9,3% chez les femmes. Dans la population étrangère, la différence était de 2,8% pour les hommes et de 20,4% pour les femmes.

En outre, elle a été plus marquée chez les personnes de 80 ans ou plus (+15,5%) que dans les autres classes d'âge.

Avec plus de 10 décès pour 1000 habitants, le Tessin, le Jura, Bâle-Ville, Glaris, Neuchâtel et Schaffhouse sont les cantons qui déplorent le plus grand nombre de morts au sein de leur population. Zoug est celui qui en compte le moins, à savoir 7 pour 1000 habitants. Au niveau national, cette valeur s'établit à 9 pour mille.

ats/al