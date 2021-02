Nomination au sein de BPE, la banque privée de La Banque Postale

Thierry Peron est nommé directeur de la Gestion de Fortune et de l’Ingénierie Patrimoniale de BPE, la banque privée de La Banque Postale. Il a intégré le comité exécutif de la BPE. A ce titre, il est rattaché à Aurélie Tristant, membre du directoire de la banque privée BPE en charge du développement. Sa mission est d'accélérer le développement des expertises de la banque privée BPE en gestion de fortune et ingénierie patrimoniale au plus près de ses clients, sur l'ensemble du territoire.