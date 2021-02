Nomination chez Certigna

Certigna, Tiers de Confiance européen du groupe Tessi , fait évoluer son équipe commerciale avec le recrutement d’Ahmed Amaddiou au poste de Responsable des ventes de sa nouvelle offre de Confiance Certigna Cloud.

Dans ce contexte, il occupe un rôle central dans le lancement de Certigna Cloud qui vient compléter la gamme de services numériques de la société (SSL, signature électronique, horodatage qualifié, etc) en proposant une offre d’hébergement et d’infogérance souveraine et de confiance. Rattaché à la direction commerciale de Certigna, Il a en charge la mise en œuvre de la stratégie, la commercialisation de l’offre en direct auprès des clients mais aussi de tisser des alliances pour constituer un réseau de partenaires prescripteurs et de revendeurs. Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur une forte expérience professionnelle dans la commercialisation de produits et services à très forte valeur ajoutée auprès des PME, ETI et grands comptes.

Ahmed Amaddiou précise « Je suis fier de rejoindre l’équipe de Certigna qui se positionne comme une référence dans l’industrie de la cybersécurité en France. Ma mission va consister à diffuser largement notre nouvelle offre Cloud de Confiance qui permettra à nos clients de s’appuyer sur nos infrastructures et services afin de sécuriser, héberger, stocker et archiver leurs données en France et en toute transparence. »